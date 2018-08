Zimbabwes opposition beder domstol annullere valgresultat

Forfatningsdomstol vil fredag beslutte, om resultatet af præsidentvalget i Zimbabwe skal annulleres.

Zimbabwes øverste domstol vil fredag afgøre, om resultatet af valget i landet den 30. juli skal annulleres eller ej.

Det oplyser forfatningsdomstolens chefdommer.

Det er oppositionspartiet MDC, der har indklaget det officielle resultat til domstolen.

MDC beskylder det regerende Zanu-PF for sammen med valgkommissionen at have fiflet med resultatet.

I retssalen onsdag rettede oppositionens advokater et svidende angreb mod præsident Emmerson Mnangagwa, hans parti og valgkommissionen.

- Der er sket en massiv mørklægning. Der er i stor stil blevet pillet ved beviserne, siger advokat Thabani Mpofu, der repræsenterer MDC.

Ifølge de officielle resultater vandt Mnangagwa med 50,8 procent af stemmerne. Det er lige over de 50 procent som er nødvendigt for at vinde i første valgrunde.

Nelson Chamisa, der var MDC's præsidentkandidat, fik ifølge de officielle resultater 44,3 procent af stemmerne ved præsidentvalget.

- Der var mindst 16 valgsteder, om havde fuldstændig samme resultater. Identiske resultater for Chamisa, identiske resultater for Mnangagwa. Det er som om et barn havde leget med tallene, sagde Mpofu i retssalen.

Han hævder, at det var valgsvindlen, der betød, at Mnangagwa lige præcis kom over 50 procent og dermed undgik at skulle ud i en anden valgrunde, hvor Chamisa håbede at samle andre oppositionskandidaters stemmer op.

Regeringspartiet afviser alle beskyldninger.

- Præcis lige som man ikke kan genoplive en død hest, kan selv de bedste advokater ikke puste liv i en håbløs sag, siger en af Zanu-PF's advokater, Patrick Chinamasa.

Uden for domstolsbygningen i Zimbabwes hovedstad, Harare, var en stor menneskemængde samlet for at følge sagen onsdag og høre advokater for de to politiske fløje tale deres respektive sag for de ni dommere.

En juridisk ekspert ved Zimbabwes Universitet i Harare siger, at det er en kamp op ad bakke for oppositionen.

Historisk set har forfatningsdomstolen under den tidligere præsident Robert Mugabes lange styre altid bakket op om Zanu-PF.

- Udfaldet er ret forudsigeligt. Der er absolut ingen chance for, at resultatet bliver annulleret, mener eksperten, Derek Matyszak.

