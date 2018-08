Zimbabwes oppositionsleder fastholder krav på magten

Zimbabwes forfatningsdomstol har afvist klage fra oppositionsleder, men denne fastholder krav op magten.

Zimbabwes mest fremtrædende oppositionsleder afviser at respektere en afgørelse fra en domstol, der bekræfter, at præsident Emmerson Mnangagwa vandt præsidentvalget den 30. juli og derfor skal regere landet.

Zimbabwes forfatningsdomstol afviste fredag en klage fra oppositionslederen Nelson Chamisa og oppositionspartiet MDC.

De ni dommere ved forfatningsdomstolen er alle enige om, at oppositionen ikke har fremlagt "tilstrækkeligt og troværdigt bevis" for sin påstand om, at der er fusket med resultatet.

- Jeg tillader mig respektfuldt at erklære mig uenig, siger Chamisa og tilføjer:

- Jeg har en legitim ret til at lede Zimbabwe.

Sikkerheden er blevet skærpet i Zimbabwes hovedstad, Harare, efter at domstolen har afsagt sin kendelse.

Det kom til dødelige uroligheder i kølvandet på det omstridte valg, og der er frygt for, at der kan udbryde nye uroligheder efter fredagens afgørelse.

MDC beskylder det regerende Zanu-PF, som Mnangagwa i mange år har været et fremtrædende medlem af, for sammen med valgkommissionen at have fiflet med resultatet.

Ifølge de officielle resultater vandt Mnangagwa med 50,8 procent af stemmerne. Det er lige over de 50 procent, som er nødvendige for at vinde i første valgrunde.

Nelson Chamisa fik ifølge de officielle resultater 44,3 procent af stemmerne ved præsidentvalget. Han sige, at det nu er muligt, at der vil komme fredelige protestaktioner.

Med forfatningsdomstolens afgørelse fredag kan Mnangagwa officielt tages i ed.

Den 75-årige Mnangagwa blev indsat som midlertidig præsident i Zimbabwe i november, da landets leder gennem 37 år, Robert Mugabe, blev afsat.

