Zimbabwes præsident genvinder magten ved valg

Zimbabwes præsident, 80-årige Emmerson Mnangagwa, har sikret sig 52,6 procent af stemmerne ved valget i landet, der fandt sted denne uge. Dermed bliver han siddende på posten.

Det oplyser valgkommissionen sent lørdag, skriver nyhedsbureauet Reuters.

Ifølge foreløbige resultater har regeringspartiet Zanu-PF også sikret sig flertal i parlamentet, skriver det tyske nyhedsbureau dpa.

Mnangagwa tog over for Robert Mugabe efter et militærkup i 2018. Det var forventet, at han ville sikre sig genvalg.

Artiklen fortsætter under annoncen

Han hovedudfordrer, Nelson Chamis, der står i spidsen for partiet Borgernes Koalition for Forandring (CCC), sikrede sig 44 procent af stemmerne, oplyser valgkommissionen i landet.

Ifølge en talsperson fra CCC vil partiet afvise ethvert resultat, der "forhastet er samlet uden ordentlig bekræftelse".

Mnangagwa vandt også en smal sejr over Chamis ved valget i 2018. Dengang lød det fra oppositionen, at svindel var involveret, men en forfatningsdomstol holdt fast i resultatet.

Selv om valgkampen har været fredelig, har politiet i landet som sædvanligt forbudt oppositionens valgarrangementer, ligesom oppositionsstøtter også er blevet anholdt.

Zanu-PFhar strenge regler, når det kommer til offentlig orden.

Regeringspartiet Zanu-PF nægter, at det skulle have uretfærdige konkurrencefordele på grund af forbuddene.

Artiklen fortsætter under annoncen

Lederen af EU's valgobservatører sagde fredag, at valget havde fundet sted i et "klima af frygt".

Ifølge internationale valgobservatører har valget ikke levet op til demokratiske standarder, skriver nyhedsbureauet AFP. Det skyldes forbud mod oppositionens valgarrangementer, men også ikkeobjektiv journalistisk dækning fra statsmedier.

Zanu-PF har haft magten siden 1980, da landet gjorde sig fri af den britiske kolonimagt.

Zimbabwe blev fra 1987 til 2017 ledet af Robert Mugabe, der blev væltet ved et militærkup, hvorefter den tidligere vicepræsident Mnangagwa tog over.

Landets økonomi er ifølge dpa i stor krise på grund af høj inflation og arbejdsløshed.

/ritzau/