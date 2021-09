Zorba-komponisten Mikis Theodorakis er død - 96 år

Den kendte, græske komponist Mikis Theodorakis, som står bag musikken til filmen "Zorba, grækeren", er død. Han blev 96 år.

Det oplyser det græske kulturministerium torsdag.

Theodorakis har haft stor indflydelse på Grækenland igennem flere årtier som både komponist og politiker.

- I dag mistede vi en del af Grækenlands sjæl, siger landets kulturminister, Lina Mendoni.

- Mikis Theodorakis, læremesteren, den intellektuelle, den radikale. Vores Mikis er væk.

I 2013 blev han hyldet for at være blandt alletiders mest produktive komponister med et bagkatalog, der tæller over 1000 stykker musik.

Men Theodorakis er nok stadig mest kendt for at have skrevet musikken til filmen "Zorba, grækeren" fra 1964.

Her danser skuespilleren Anthony Quinn i en berømt scene sirtaki-dansen, som også er blevet kendt som Zorba-dansen.

Musikken til filmen var i lighed med store dele af Theodorakis' værker inspireret af græsk folkemusik og fremhæves stadig som hans største musikalske succes.

Politik var tidligt en mærkesag for Theodorakis, der fandt sit ståsted på venstrefløjen og kæmpede i den græske modstandsbevægelse under Anden Verdenskrig.

Theodorakis har haft flere udfald mod de skiftende politiske regimer i Grækenland. Hans musik blev blandt andet forbudt under det græske militærstyre, der herskede i landet fra 1967 til 1974.

I 1967 var han blandt de første venstreorienterede politikere, der blev fængslet af militæret. Efter sin løsladelse i 1970 flygtede han til Paris.

Da han i 1974 vendte hjem til Grækenland efter styrets kollaps, blev han hyldet som en helt ved sin ankomst til lufthavnen.

Komponisten havde over mange år forbindelse til det græske kommunistparti, men han ville ikke kalde sig egentlig kommunist.

- Jeg er ikke kommunist, socialdemokrat eller noget andet. Jeg er en fri mand, sagde han i et interview med Reuters.

Fra midten af 1970'erne og 20 år frem sad han flere gange i det græske parlament.

- Hans værker var en evig konfrontation med uretfærdighed og modløshed. De handlede om modstand og at kæmpe videre, står der i en meddelelse fra det græske kommunistparti, KKE.

I parlamentet i Grækenland blev der torsdag afholdt et øjebliks stilhed for komponisten.

/ritzau/Reuters