Zuckerberg skal forklare datalæk i Kongressen

Facebooks chef skal svare på spørgsmål om databeskyttelse og privatlivsindstillinger i Washington i næste uge.

Facebooks øverste direktør, Mark Zuckerberg, skal i næste uge grilles af et udvalg i den amerikanske kongres om selskabets rolle i en skandale, der handler om databeskyttelse.

- Høringen vil være en vigtig lejlighed til at kaste lys over afgørende spørgsmål om forbrugernes databeskyttelse og hjælpe amerikanerne til bedre at forstå, hvad der sker med deres personlige oplysninger på nettet, meddeler energi- og handelsudvalget i Repræsentanternes Hus, hvor høringen foregår 11. april.

- Vi sætter pris på hr. Zuckerbergs velvilje til at afgive forklaring for udvalget, lyder det ifølge nyhedsbureauet dpa i en meddelelse.

Facebook er kommet i noget af et stormvejr, efter at det i de seneste uger er blevet afsløret, hvordan det er lykkedes det britiske analyseselskab Cambridge Analytica at få adgang til data fra 50 millioner amerikanske profiler på det sociale medie.

Angiveligt har Cambridge Analytica brugt de mange data til at påvirke amerikanske vælgere op til præsidentvalget i 2016.

Facebook har siden meddelt, at selskabet vil give brugere mere kontrol over egne data med en ny genvej til privatlivsindstillingerne.

Det skal gøre det lettere at downloade og slette den information, som brugerne selv har delt på det sociale medie, så det ikke bliver brugt i anden sammenhæng.

