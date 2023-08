Zuckerberg trækker i land om kampsport: Musk er ikke seriøs

Facebook-stifter Mark Zuckerberg skriver søndag, at han er forbi punktet med rygter om en hård slåskamp mellem ham og Elon Musk i en lukket ring.

Zuckerberg siger om Tesla-stifteren, at "han ikke er seriøs".

De to techmilliardærer enedes tilsyneladende i juni om at gå ind i en ottekantet ring som et par mægtige krigsherrer for med slag og spark at afgøre, hvem af dem der er sejest.

Det var i al fald det, som Musk skrev på Twitter.

- Send mig tid og sted, svarede Zuckerberg på sit medie Thread.

Men søndag lyder der noget anderledes toner fra Zuckerberg på Threads. Og det synes ikke som om, at det er ham, der har opgivet idéen om et opgør i ringen.

- Jeg tror, vi alle kan enes om, at Elon ikke er seriøs, og det er på tide at komme videre, skriver han.

- Jeg tilbød en reel dato. Dana White tilbød at gøre dette til en legitim konkurrence med et velgørende formål, beretter han og henviser til en kendt organisator af denne type kampe.

- Elon vil ikke bekræfte en dato, og så siger han, at han behøver et kirurgisk indgreb, og nu beder han om, at vi tager en øverunde i min baghave i stedet, lyder det fra Zuckerberg.

Musk, der nu har omdøbt sit medie Twitter til X, har tidligere talt om en kamp på en "et episk sted" i Italien.

Han hævdede også, at han havde talt med Italiens premierminister, Giorgia Meloni, om det.

Der været stærke spændinger mellem de to mænd, siden Zuckerberg for nylig søsatte sin egen tekstbaserede tjeneste Threads. Musk har beskyldt ham for at have kopieret Twitter (nu X).

/ritzau/dpa