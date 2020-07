Zuckerberg vil pege på Kina som internet-supermagt i høring

Onsdag skal Mark Zuckerberg forsvare Facebooks forretningspraksis og dataindsamling i Kongressen.

Facebooks administrerende direktør, Mark Zuckerberg, vil under en kongreshøring onsdag forsvare sit selskab.

Det vil ske med argumenter om, at det sociale medie står over for hård konkurrence, ligesom at Zuckerberg vil pege på Kinas vækst som en internet-supermagt.

Det fremgår af Mark Zuckerbergs skriftlige vidneudsagn, der er offentliggjort tirsdag.

Zuckerberg skriver blandt andet, at Facebook blev succesfuldt "på den amerikanske facon ved at starte med ingenting og levere produkter, som folk finder værdifulde".

- Vi konkurrerer mod virksomheder, der er til stede under denne høring, samt mange andre, der sælger reklamer og forbinder folk.

- Vi konkurrerer også globalt. Blandt andet mod firmaer, der har adgang til markeder, som vi ikke befinder os i, står der i vidneudsagnet, som Zuckerberg vil læse op onsdag foran et panel af politikere.

Det sker som led i en undersøgelse af, hvordan Facebooks forretningspraksis og dataindsamling har skadet mindre konkurrenter.

Også de administrerende direktører for Amazon, Google og Apple vil afgive forklaringer i Kongressen onsdag.

/ritzau/Reuters