Zuckerbergs bodsgang er kun begyndelsen: Facebook står over for et nyt kapitel

Facebook-stifter Mark Zuckerberg klarede sig helskindet igennem lang høring i Senatet, hvor han undskyldte for misbrug af brugerdata. Men det sociale medie har mistet sin uskyld

Det var den republikanske senator Dan Sullivan, der stillede Facebooks stifter og øverste leder Mark Zuckerberg dagens måske vigtigste spørgsmål, da sidstnævnte i aftes dansk tid stod skoleret for Senatet i Washington.

”Mener du, at du er for magtfuld,” spurgte Sullivan.

Mark Zuckerberg svar var undvigende, for at sige det mildt:

”Når folk taler om den skala, vi opererer på, henviser de til, at vi har to milliarder brugere. Størsteparten er udenfor USA. Jeg mener, at det er noget, som amerikanere bør være stolte over.”

Og sådan var det flere gange under den over fire timer lange høring i Senatet, hvor 42 senatorer med skiftende held udsatte den jakkesætsklædte 33-årige milliardær for et krydsforhør om blandt andet Facebooks lemfældige omgang med brugernes private data og det magtfulde sociale netværks rolle i udbredelsen af misinformation og propaganda op til det amerikanske præsidentvalg i 2016.

Zuckerberg gled af på mange spørgsmål og fik aldrig for alvor sved på panden, omend han også undskyldte for, at Facebooks værktøjer er blevet brugt til at udbrede falske nyheder, ”hate speech” (hadefuld tale) og forsøg på at påvirke den demokratiske proces.

Mark Zuckerberg erkendte også, at Facebook har et principielt ansvar for at sikre, at det sociale medie ikke bruges til antidemokratiske formål. For første gang sagde han offentligt, at Facebook har en forpligtelse til ”ikke bare at bygge værktøjer, men også til at sikre, at disse værktøjer bruges til et godt formål”. Dette er et opsigtsvækkende toneskifte for Zuckerberg og hans virksomhed, der indtil for nylig afviste at bære noget ansvar for, hvordan dens produkter bliver brugt.

Den længe ventede høring i Senatet, der senere i dag bliver fulgt af en lignende høring i Repræsentanternes Hus, var en blandet succes for de mestendels grånende senatorer, der af mange yngre teknologieksperter nu bliver skoset for at være teknologiske analfabeter uden basal forståelse for, hvad Facebook er, og hvordan det sociale medie fungerer.

Men høringerne er betydningsfulde af flere årsager. For det første vil de give Washington blod på tanden til at regulere Facebook og andre teknologivirksomheder, der længe har nydt gavn af mindre statslig tilsyn end andre industrier. Og for det andet gør de det mere tydeligt end nogensinde, at Facebook officielt har mistet sin uskyld og nu står over for et nyt kapitel i sin 18 år gamle historie.

Det er det seneste halvandet år blevet soleklart, at det sociale netværk, som den dengang 19-årige Mark Zuckerberg i 2004 opfandt på sit kollegieværelse på Harvard University for at forbinde universitetsstuderende med hinanden online, er tynget af en ægte tillidskrise.

Facebook var allerede under kritik for at lade russiske propagandagrupper bruge dens platform til at forsøge at påvirke udfaldet af det seneste præsidentvalg, da det i marts kom frem, at data fra op til 87 millioner at netværkets brugere var blevet høstet af dataanalysefirmaet Cambridge Analytica, der angiveligt brugte de mange oplysninger til at påvirke amerikanske vælgere.

Nylige meningsmålinger viser da også, at forbrugernes mistillid til Facebook er vokset kraftigt, og en #SletFacebook-kampagne er taget til i styrke. Balladen om Facebooks etisk tvivlrådige adfærd forstærkes af en voksende tværatlantisk værdidebat om de samfundsmæssige omkostninger forbundet med udbredelsen af afhængighedsskabende sociale medier.

Nyhedsmediernes dækning af Cambridge Analytica-skandalen har gjort det klart for mange af Facebooks brugere, præcis hvor meget de bliver manipuleret med og overvåget af det sociale netværk. Som skribenten Franklin Foer skriver i en artikel i magasinet The Atlantic: ”Overdragelsen af privatlivets fred, hvilket kun havde generet forbrugerne teoretisk, synes endeligt at have udløst ægte vrede.”

Politikere både i USA og Europa har fået øje på denne vrede. Så selvom Mark Zuckerberg kan rejse helskindet fra Washington, står det klart, at det politiske og kulturelle opgør med Facebook og andre teknologigiganter kun lige er begyndt.