Udlejer af elløbehjul får bøde for at vildlede forbrugere

Selskabet Lime Technologies, der udlejer elcykler og elløbehjul, vildledte forbrugerne. Det koster en bøde på 200.000 kroner.

Det er Forbrugerombudsmanden, der har hevet Lime i retten for brud på markedsføringsloven.

Striden har handlet om den app-beskrivelse, man ser, inden man som forbruger downloader appen.

I beskrivelsen var der oplysninger, som vildledte forbrugerne. Det har Retten i Lyngby afgjort.

Bøden til Lime på 200.000 kroner er væsentligt under anklagemyndighedens krav på tre millioner kroner.

Lime var tiltalt for tre forhold. Det ene handlede om, at der i beskrivelsen stod, at deres elløbehjul var gratis. Men det er ikke korrekt. De skal lejes.

Firmaet har under sagen fremført, at det skyldes en oversættelsesfejl. I den engelske beskrivelse står der, at de er "dock free", som betyder, at elløbehjulene hverken skal hentes eller afleveres et bestemt sted.

Det er dog i den danske beskrivelse blevet oversat til, at de er gratis.

Lime blev af Forbrugerombudsmanden gjort bekendt med den fejlagtige beskrivelse. Alligevel tog det selskabet over et år at få den ændret.

Derudover var Lime tiltalt for at have skrevet i app-beskrivelsen, at lejen koster en brøkdel af prisen for en tur i taxa eller en delebil samt for ikke at have oplyst i app-beskrivelsen, hvad prisen på lejen var.

Det er under sagen ikke blevet anfægtet, at en taxatur er dyrere end et lejet elløbehjul. Men det er ikke korrekt, at det at leje en delebil koster en brøkdel af elløbehjulslejen, mener retten. Derfor er Lime også dømt for dette forhold.

Til gengæld er det ikke et brud på markedsføringsloven, at priserne på køreture ikke fremgik af app-beskrivelsen.

Retten har sammenlignet det med, at prisen på en vare heller ikke nødvendigvis fremgår på forsiden af et varekatalog eller ved indgangsdøren til en forretning.

Både Lime og anklagemyndigheden kan inden for to uger anke dommen til landsretten.

- Vi har fået dommen her til middag (tirsdag, red.), og vi forventer at præsentere en pressemeddelelse snarest muligt med de konklusioner, det giver anledning til, siger Sofie Kyllesbech Andersen, jurist hos Forbrugerombudsmanden, til Ritzau.

/ritzau/