Udlejning af feriehuse er faldet til niveauet fra før corona

Antallet af overnatninger i udlejede feriehuse i Danmark er tilbage på niveauet fra før corona.

I februar var der i alt 685.000 overnatninger. Det er omkring en femtedel færre end samme måned året før, viser nye tal fra Danmarks Statistik.

I coronaårene holdt mange danskere ferie i et feriehus herhjemme. Derfor steg de samlede overnatninger til over en million i februar i 2021.

Faldet i februar i år skyldes udelukkende, at færre danskere valgte at overnatte i et dansk feriehus.

Artiklen fortsætter under annoncen

Antallet af overnatninger for personer fra andre lande steg derimod ni procent til 280.000 i februar sammenlignet med samme måned året før. Ud af dem kommer langt størstedelen fra Tyskland.

Særligt vinterferien er populær for tyske turister, og det førte til, at februar blev den måned med det næsthøjeste antal tyske overnatninger nogensinde.

Den er kun overgået af samme måned i 2020, skriver Danmarks Statistik.

Ved udgangen af februar var der i alt booket 412.000 husuger for resten af året. Det er 6000 færre end året før, der ifølge Danmarks Statistik var et rekordår.

Artiklen fortsætter under annoncen

En stor del af efterspørgslen kommer fra tyske gæster, der ved udgangen af februar havde booket 320.000 uger.

- Vi er vidne til en meget høj efterspørgsel efter at holde påskeferie i danske feriehuse fra de tyske gæster, som med længder overgår tiden før corona, skriver Brian Friis Helmer, privatøkonom i Arbejdernes Landsbank, i en kommentar.

- Også antallet af danske bookinger ligger på et højt niveau, som kun er overgået af de seneste par år med corona.

/ritzau/