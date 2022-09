Udleveringssagen om Sanjay Shah bliver anket i Dubai

Der bliver gjort et nyt forsøg på at få svindeltiltalte Sanjay Shah til Danmark, da afgørelse ankes.

Anklagemyndigheden i Dubai har anket afgørelsen om ikke at udlevere svindeltiltalte Sanjay Shah til Danmark.

Det fremgår af anklagemyndighedens hjemmeside og bekræftes af Sanjay Shahs forsvarer, skriver DR Nyheder.

Sanjay Shah er i Danmark tiltalt for at have svindlet den danske statskasse for over ni milliarder kroner, hvilket han nægter. Svindlen skal være sket ved, at der er udbetalt refusion af udbytteskat, uden at der har været krav på det.

Den 52-årige brite blev for over tre måneder siden anholdt i Dubai, men mandag afviste en domstol i Dubai at udlevere ham til Danmark.

Begrundelsen var, at der manglede dokumenter fra dansk side. Det har Ekstra Bladet og TV 2 kunnet berette efter at have set kendelsen.

Rigsadvokaten har efterfølgende oplyst, at den forud for retsmøderne i Dubai har været i dialog med myndighederne i De Forenede Arabiske Emirater.

- Rigsadvokaten har i den forbindelse imødekommet en række ønsker om yderligere oplysninger.

- På den baggrund har myndighederne i Forenede Arabiske Emirater vurderet, at udleveringssagen opfyldte kravene og kunne indbringes for retten, lød det i et skriftligt svar.

Justitsminister Mattias Tesfaye udtalte mandag, at det er Danmarks ønske, at udleveringssagen appelleres, hvis der er grundlag for det. Og nu har ministeren så fået sin vilje.

De danske myndigheder kan også glæde sig over et andet skridt i sagen. Det drejer sig om det civilretlige spor, hvor de danske skattemyndigheder har ført en civil retssag i Dubai for at få penge tilbage.

I den sag blev det torsdag afgjort, at Sanjay Shah og en række andre personer og selskaber i udbyttesagen skal betale mere end otte milliarder kroner tilbage til Danmark.

Det skrev DR Nyheder, og afgørelsen blev bekræftet af Skattestyrelsen.

Selv om udleveringen i mandags blev afvist, var det torsdag endnu uvist, om Shah løslades eller skal være fængslet, mens han venter på, at udleveringssagen kommer for den højere domstol.

- Vi har ikke fået nogen melding om hverken det ene eller det andet. Hverken at han er blevet løsladt, eller at en dommer skal have besluttet, at han fortsat skal være fængslet, sagde hans danske advokat Mikael Skjødt til Ritzau.

Ritzau forsøger at få de danske myndigheders kommentar til udleveringen.

/ritzau/