Udløbet patent og færre patienter sender Lundbecks salg ned

Et udløbet patent for et af Lundbecks mest sælgende midler har betydet en lavere omsætning i 2021.

Salget er faldet med otte procent til 8,2 milliarder kroner i første halvår sammenlignet med sidste år. Det viser Lundbecks regnskab, der er offentliggjort onsdag.

Der er tale om midlet Northera, der bruges til behandling af svimmelhed hos eksempelvis Parkinson-patienter.

Det haft en tilbagegang på 63 procent, fordi der nu må produceres billigere kopier af medicinen, som derfor oftere bliver udskrevet af læger.

Lundbeck er kendt for at udvikle, producere og sælge lægemidler mod hjernesygdomme.

Ud over Parkinsons er medicinen blandt andet rettet mod sygdomme som epilepsi, depression, angst, migræne, Huntingtons og Alzheimers.

Lundbeck er på det overordnede plan et af de selskaber, der er sluppet gennem coronaudbruddet uden de store skrammer.

Lundbeck har dog været lidt påvirket af pandemien, fordi psykiatere ikke har det samme antal fysiske konsultationer som normalt.

Der har været en stor stigning i digitale konsultationer, men ifølge Lundbeck bliver der i mindre grad startet nye behandlinger eller skiftet medicin, når patient og psykiater ikke sidder fysisk sammen.

Det gælder især patienter, der ikke i forvejen modtager antidepressiver. Og det betyder i sidste ende, at der kommer færre penge i Lundbecks kasse.

Selv om salget er faldet i år, er Lundbecks overskud øget 62 procent til en milliard kroner.

Det hænger især sammen med, at selskabet i år har haft en mindre udgiftspost på forskning og udvikling end i 2020.

Posten var sidste år højere end normalt, fordi Lundbeck skrottede udviklingen af et lægemiddel mod Parkinsons, fordi det viste sig ikke at have en virkning på patienterne i et stort forsøgsstudie.

Det kostede isoleret set en nedskrivning på knap 800 millioner kroner, som midlet var vurderet til i Lundbecks regnskabsbøger, da det viste sig at være værdiløst.

