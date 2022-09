Udsatte borgere omkring silobrand må søge væk

På grund af kraftig røg fra Studstrupværket, der ligger i udkanten af Studstrup ud til Kalø Vig, opfordres folk med astma, KOL og hjerte-kar-sygdomme til at finde et andet sted at opholde sig.

Budskabet fra sundhedsmyndighederne er rettet til særligt udsatte borgere i Løgten, Skødstrup, Studstrup, Skæring og Hjortshøj. Det fremgår af en pressemeddelelse fra Østjyllands Politi fredag formiddag.

Indåndingen af røgen fra branden i en silo på værket kan resultere i en forværring af hjertekar- eller lungesygdomme.

Branden opstod 22. september. Siden har myndighederne forsøgt at slukke den, og torsdag aften oplyste politiet, at der var udsigt til langt mere røg på grund af en ny taktik i indsatsen.

Politiet opfordrede torsdag aften borgere til at holde sig inden døre, hvis man oplevede ubehag.

Men TV 2 Østjylland kunne torsdag fortælle om mere end bare ubehag. En syvårig pige med astma var blevet indlagt som følge af røgen.

Fredag formiddag skruer myndighederne op for indsatsen over for særligt udsatte.

Borgere, der får hjemmepleje og ikke kan få hjælp af pårørende, vil blive flyttet af Aarhus Kommune, fremgår det af pressemeddelelsen.

Andre borgere, der er sengeliggende, og som ikke kan klare en tur i en taxa, vil blive hentet i Region Midtjyllands sygetransporter og kørt til plejehjem.

I øvrigt opfordres borgere til at hente deres pårørende i risikogruppen og at køre dem væk fra området.

De mennesker, der ikke er særligt udsatte, kan dog roligt blive, fremgår det:

Disse "kan for nuværende fortsat bevæge sig rundt i det fri og opholde sig i deres hjem", hedder det. De løber ingen sundhedsrisiko, vurderes det.

I den store silo er der 56.000 ton træpiller, og det er dem, der brænder.

Siden torsdag den 22. september har Østjyllands Brandvæsen arbejdet i døgndrift på at få slukket branden.

/ritzau/