Udsigt til endnu lavere fødevarepriser i foråret

Danske forbrugere kan se frem til, at priserne på mad og andre fødevarer bliver billigere hen over foråret.

I hvert fald forventer 52 procent af de adspurgte virksomheder indenfor detailhandlen med fødevarer faldende salgspriser de kommende tre måneder.

Det fremgår af tal fra Danmarks Statistik, der er offentliggjort torsdag.

44 procent forventer uændrede priser, og blot fire procent forventer højere priser.

Artiklen fortsætter under annoncen

- Det er en rigtig god nyhed for de danske forbrugere, at der er udsigt til lavere priser på en række varer.

- Det er særligt detailbutikker, der handler med fødevarer, som forventer lavere priser, men også detailbutikker, der sælger andre varer som elektronik og møbler forventer lavere priser de kommende måneder, lyder det fra Kristian Skriver, der er seniorøkonom i Dansk Erhverv

Han vurderer, at prisfaldet vil ligge i niveauet 2-3 procent, blandt andet fordi de globale fødevarepriser er faldet det seneste år.

Brian Friis Helmer, der er privatøkonom hos Arbejdernes Landsbank, konstaterer samtidig, at fødepriserne allerede er faldet knap fire procent siden sidste sommer, hvor priserne toppede.

- Det betyder, at danskerne over en bred kam har oplevet, at det er blevet lidt billigere at besøge supermarkedet i de seneste måneder, skriver han i en kommentar.

Selv om der skulle være yderligere prisfald i vent, så er fødevarepriserne i dag hele 20 procent højere, end de var for 2 år siden.

/ritzau/