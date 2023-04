Udvalg foreslår færre straffesager med flere dommere

Færre straffesager skal afgøres af tre dommere. Og så skal det være muligt at give længere straffe til en tiltalt, selv om personen ikke er til stede i retten.

Det er et par af de tiltag, der torsdag er blevet fremlagt af et udvalg, der skal undersøge, hvordan man letter ventetiderne ved landets domstole.

Justitsministeriet skriver i en pressemeddelelse, at Thomas Rørdam, der er formand for Rørdam-udvalget, torsdag har fremlagt en række forslag, der skal nedbringe ventetiderne ved de danske domstole.

Rørdam-udvalget er nedsat netop for at undersøge, hvordan man kan forkorte ventetiderne ved domstolene.

Som det er i dag, behandles en sag som en nævningesag, hvis anklageren påstår en straf på fire år eller over.

Sættes grænsen op til eksempelvis seks år, vil det kræve færre dommere til at behandle sager, hvor anklageren påstår straf op til seks år, og det vil frigive dommertid og ressourcer til at behandle andre sager, lyder det i pressemeddelelsen.

Hæver man grænsen for, hvor lang en straf man kan give, selv om en tiltalt ikke er til stede, kan retterne rundt om i landet skulle udsætte færre sager, hvor en tiltalt udebliver ulovligt.

Også det vil frigive ressourcer.

- Rørdam-udvalget har fremlagt nogle interessante forslag, som vi nu med Folketingets øvrige partier skal drøfte videre. Udvalget har set på mange forskellige forslag og har f.eks. peget på at hæve grænsen for nævningesager.

- Det er godt, for der er ingen tvivl om, at vi er nødt til at komme hele vejen rundt, hvis udfordringerne skal løses – for retssikkerhed handler også om at få en sag behandlet inden for rimelig tid, siger justitsminister Peter Hummelgaard (S) i pressemeddelelsen.

Torsdagens præsentation af forslag, til hvordan man kan lette presset på de danske domstole, er første af i alt tre delafrapporteringer.

Udvalgets arbejde og forslag skal være udgangspunkt for de politiske drøftelser om en flerårsaftale for domstolene.

