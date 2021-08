Udvidet sygeplejerske-strejke rammer operationsafdelinger

Tirsdag skruer landets sygeplejersker yderligere op for deres strejke, når ansatte på blandt andet flere operationsafdelinger bliver hjemme.

Yderligere 225 sygeplejersker slutter sig til strejken, så omkring 5700 nu strejker. Det svarer til knap 11 procent af de medlemmer i Dansk Sygeplejeråd, der er ansat i landets regioner og kommuner.

Udvidelsen skyldes ifølge sygeplejerskernes formand, Grete Christensen, at der endnu ikke er fundet en løsning på konflikten, som brød ud i juni.

- Strejken handler om, at vi har et ønske om at få mere i løn og bedre vilkår.

Artiklen fortsætter under annoncen

- Ind til videre har vi ikke fået gevinst i form af en aftale med arbejdsgiverne eller hørt noget fra et andet sted (regeringen kan også gribe ind, red.). Derfor har vi udvidet den, siger hun.

Konflikten brød ud, efter at sygeplejerskerne to gange stemte nej til overenskomster, som forhandlere ellers var nået frem til.

Hos landets regioner, der har ansvaret for det offentlige sundhedsvæsen, ser man med stor alvor på strejken.

- Alle regioner melder om mærkbare konsekvenser for patienterne, og derfor ønsker vi også, at konflikten stopper hurtigst muligt, lyder det fra Anders Kühnau i en skriftlig kommentar.

Han er arbejdsgivernes chefforhandler ved overenskomsten og formand for Danske Regioners løn- og praksisudvalg.

Over de næste tre uger udvides strejken en gang ugentligt, hvis ikke parterne bliver enige om en aftale inden.

I alt endnu 800 sygeplejersker er planlagt til at slutte til strejken ud over tirsdagens udvidelse. Og der kan potentielt følge endnu flere efter dem:

- Det er noget af det, vi overvejer løbende, så det kan jeg ikke komme nærmere ind på, siger Grete Christensen.

Hun fortæller, at der ikke aktuelt er planlagt flere møder med arbejdsgiverne.

- Efter de møder vi har haft i den forgangne uge, er der ikke noget, der tyder på, at vi sidder foran løsningen, siger sygeplejerskernes formand.

Anders Kühnau fra Danske Regioner efterlyser konkrete krav fra sygeplejerskerne. Det afviste de ifølge ham ved et møde i sidste uge.

- Derfor er situationen fastlåst, men vores dør er selvfølgelig altid åben, hvis DSR skulle komme på andre tanker, skriver han.

Blandt andet Herlev og Gentofte Hospital, regionshospitalet Horsens og Odense Universitetshospital i Nyborg og Svendborg bliver ramt af tirsdagens udvidelse.

/ritzau/