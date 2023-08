Udviklingshæmmet mand blev udnyttet seksuelt og voldtaget

En 61-årig mand fra Vendsyssel er tirsdag fundet skyldig i seksuelle overgreb på en udviklingshæmmet mand gennem cirka tre et halvt år.

Retten i Hjørring har straffet manden med fængsel i to år og seks måneder. Det oplyser Nordjyllands Politi.

Den tiltalte har nægtet sig skyldig. Han har forklaret, at der var tale om frivilligt forhold.

Manden har under sagen været på fri fod. Da retten skulle i gang tirsdag formiddag, var han ikke mødt frem, og derfor tog politiet ud for at anholde ham.

Efter dommen har retten besluttet at varetægtsfængsle ham af hensyn til retsfølelsen.

Manden har på stedet anket til Vestre Landsret, oplyser anklager Thomas Klingenberg.

Den 61-årige er fundet skyldig i voldtægt ved andet seksuelt forhold end samleje.

Han brugte vold og trusler, fastslår retten, som dog har frifundet den tiltalte for også at have drugged offeret ved at tilføre euforiserende stoffer i mad og kaffe.

I øvrigt har retten tilkendt offeret en godtgørelse for tort på 75.000 kroner. Han var i 20'erne, da forbrydelserne blev begået.

/ritzau/