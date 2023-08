Uenige dommere i Findsensag får betydning for Højesteretsprøvelse

En dommer stemte imod, da tre dommere i Østre Landsret fredag besluttede at lukke dørene både i sagerne mod tidligere chef for Forsvarets Efterretningstjeneste, Lars Findsen, og den tidligere Venstre-minister Claus Hjort Frederiksen.

Og det vil være noget, som Procesbevillingsnævnet vil tage med i sine overvejelser, når det skal afgøre om Højesteret også skal vurdere spørgsmålet.

Sådan lyder det fra Frederik Waage, som er juraprofessor ved Syddansk Universitet.

- De her sager er allerede meget principielle, så derfor anser jeg det bestemt som sandsynligt, at de vil blive prøvet i Højesteret. Men det har bestemt betydning, at der er en dissens, siger han.

Claus Hjort Frederiksen skrev fredag på Facebook, at han vil forsøge at få sagen for Højesteret. Lars Kjeldsen, forsvarer for Lars Findsen, har også oplyst til DR, at han ønsker at få spørgsmålet for Højesteret.

Frederik Waage understreger, at han ikke har set landsrettens kendelser, og derfor ikke kender den nærmere juridiske argumentation.

- I Højesterets praksis i de her sager, er det sådan, at man lægger afgørende vægt på, at der kommer et minimum af oplysninger fra efterretningstjenesterne frem, siger Frederik Waage.

Hvad end der er kommet frem i landsretten har overbevist to af tre juridiske dommere, som har behandlet spørgsmålet.

Om den tredje dommer har stemt for en hel eller delvis åben retssag, er ikke uddybet.

Landsrettens kendelser er en stadfæstelse af afgørelser fra Retten i Lyngby og Københavns Byret.

Østre Landsret har desuden vurderet, om de to sager skal behandles af nævningeting. Det har landsretten afvist.

Både Lars Findsen og Claus Hjort Frederiksen er tiltalt for at have lækket statshemmeligheder.

