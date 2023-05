Uenighed om løn kan lamme flytrafik mellem København og Grønland

Air Greenlands flyvninger mellem København og Grønland kan blive ramt af konflikt fra 23. juni.

Det sker, hvis det ikke lykkes flyselskabet og flymekanikernes fagforening, Dansk Metal, at blive enige om lønnen.

Det er Dansk Metal, der på vegne af flymekanikerne, har varslet konflikt, fremgår det af en pressemeddelelse.

- I en tid, hvor inflationen er høj, og lønmodtagerne bliver hårdt ramt på pengepungen, så bliver de virksomheder, hvor det går godt, nødt til at vænne sig til, at lønmodtagerne skal have noget mere i posen.

- Det er helt grundlæggende det, som den her konflikt handler om, siger forhandlingschef i Dansk Metal Keld Bækkelund Hansen i pressemeddelelsen.

Air Greenland blev ifølge forhandlingschefen sidste år tilbudt en tre-årig overenskomst med lønstigninger for flymekanikerne på fire procent om året.

Det takkede flyselskabet ifølge Keld Bækkelund Hansen nej til. Aftalen blev i stedet, at der skal være årlige forhandlinger om lønnen med ret til konflikt.

Konfliktvarslet er derfor helt efter bogen i samarbejdet mellem arbejdsmarkedets parter, skriver Dansk Metal.

En eventuel konflikt vil ikke ramme Air Greenlands helikopter- og indenrigstrafik i Grønland, men udelukkende flyvningerne mellem København og Kangerlussuaq (Søndre Strømfjord).

- Det er flymekanikerne, der holder flyene på vingerne. Men vi ønsker ikke at ramme indenrigstrafikken i Grønland, og derfor har vi udelukkende varslet strejke på den transatlantiske rute. Det grønlandske folk skal rammes mindst muligt, siger Keld Bækkelund Hansen.

Hos Air Greenland ærgrer HR-direktør Mads Barlach Christensen sig over konfliktvarslet.

Han siger til det grønlandske medie Sermitsiaq.aq, at selskabet har "tilbudt en meget favorabel stigning i lønnen, som er højere, end andre faggrupper på det grønlandske marked har fået".

Air Greenland afventer nu at blive indkaldt til forhandling med modparten i Forligsinstitutionen i et forsøg på at finde en løsning inden 23. juni.

