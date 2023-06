Uenighed ulmer fortsat i DSB: Frygter nye arbejdsnedlæggelser

Torsdag mødte de medarbejdere, som har nedlagt arbejdet på DSB's værksteder siden mandag, op på arbejde igen. Men det er langtfra et udtryk for, at deres utilfredshed er forsvundet.

Det forklarer formand for FO Jernbanedrift Jens Christian Kjeldsen. FO Jernbanedrift er en organisation for håndværkere for blandt andet DSB og DSB Vedligehold.

Han tror, at medarbejderne er vendt tilbage på arbejdet af to årsager.

- Vi var i Arbejdsretten i går, hvor vi fik et pålæg om at gøre, hvad vi kunne, for at få vores medlemmer i arbejde. Det har vi gjort, og det har så båret frugt, siger han.

Den anden grund er ifølge Jens Christian Kjeldsen, at medarbejderne forsøger at teste, om DSB vil komme dem i møde.

- Noget af det, som medlemmerne har sagt til os, er, at DSB hele tiden har sagt, at der ikke bliver nogen forhandling, så længe arbejdet er nedlagt, siger formanden.

- Så nu tror jeg, at de tester DSB af for at se, om det bare er varm luft, eller om man vil kunne genoptage forhandlinger igen.

Utilfredsheden bunder ifølge FO Jernbanedrift i, at DSB har indkaldt til nogle lønforhandlinger, hvor medarbejderne ikke følte, at DSB reelt forhandlede.

Spørgsmål: Hvad så, hvis I ikke får det, I opfatter som en reel forhandling?

- Så er min frygt, at der sker det, der er sket de sidste tre dage: Så tror jeg desværre, at der igen vil opstå ulovlige arbejdsnedlæggelser, siger Jens Christian Kjeldsen.

Han mener derfor, at situationen ikke er løst, selv om der igen er medarbejdere på arbejde i DSB's værksteder.

- Jeg tror ikke, at den er løst, førend vi har haft en snak med DSB om de lønforhandlinger, der aldrig blev til noget, og det diktat, som de har sendt ud, siger han.

