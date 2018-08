Ugens kirkenyheder: Absurd alkoholkultur og pædofilitragedier

Her får du det bedste overblik over de væsentligste historier fra troens verden i denne uge. God læselyst!

Ugens citat:

"Det er ikke for præstens skyld, at man ikke uden videre fyrer en præst, fordi nogle klager over vedkommende. Hvis der skal være en ordentlig forkyndelse af evangeliet, skal præster turde prædike det, som de oprigtigt mener, er sandt."

Biskop over haderslev Stift Marianne Christiansen om samarbejdsvanskeligheder og præster, der sidder sikkert i jobbet.

Triste samarbejdsvanskeligheder

I sidste uge kunne man læse om problemer i det sønderjyske sogn Ulkebøl, hvor menighedsrådet truer med at gå af, hvis ikke biskoppen finder en løsning på deres samarbejdsproblemer med præst Kirsten Schmidt. Men det stopper ikke her.

Tidligere på ugen skrev tidligere vikarierende præst i sognet så et debatindlæg om en “absurd alkoholkultur” i forbindelse med møderne i “Ulkebøvl” sogn, som han kalder det.

Det indlæg efterlader formand for menighedsrådet Frede Mørch Pedersen “mildest talt forundret” over angrebet på “et velfungerende menighedsråd og et levende kirkeliv.” Og således blev en flaske vin og to øl til fem høns ifølge menighedsrådsformanden.

I midten af mudderkastningens slagmark står biskop Marianne Christiansen. Hun skal mødes med menighedsrådet i slutningen af august og råder dem til i mellemtiden at holde ud og blive siddende i rådet: “Det er det, man er valgt til som menighedsråd, og det er den bedste måde at løse problemerne i Ulkebøl på,” siger hun.

Menighedsrådet i Ulkebøl har givet biskoppen et ultimatum: Enten går præsten, ellers går de. Men det første viser sig ikke at være realistisk, for præsten sidder som regel sikkert, når der er konflikter i sognene. Denne sikkerhed er historisk betinget, forklarer professor Kurt E. Larsen.

Triste nyheder om overgreb

Flere end tusind børn har over en periode på flere årtier været ofre for omkring 300 katolske præsters overgreb i Pennsylvania, USA. Det er smerteligt, men ikke overraskende, lyder kommentaren fra dansk katolsk biskop Czeslaw Kozon om den globale nyhed.

Det er desværre ikke kun på den anden side af dammen, at sådanne overgreb kan finde sted. For et år siden blev 47-årige tidligere sognepræst Dan Peshack dømt skyldig i seksuelle krænkelser over en 10-årig periode. Men han valgte at anke sin dom på 10 års fængsel, og ankesagen er i denne uge begyndt igen.

Siden da har præsten opsøgt psykologer om sine overgreb, men uden at have fundet nogen forklaring. Sagens yngste vidne, en dengang 12-årig dreng, var igen mødt op i Østre Landsret med sine forældre for at gennemgå, hvad der skete dengang - et forløb, der indebærer en falsk chat-profil, vrede mod præstens forsvarer og en tabt barndom med et erstatningskrav på 100.000 kroner.

“Trist!”

Sådan siger Donald Trump, når han kommer med udfald mod den “falske, ulækre presse.” Men i denne uge har pressen taget til genmæle. Flere hundrede amerikanske aviser har bragt ledere om værdien af en fri presse.

Trump er ikke den eneste, som er stærkt kritisk over for pressen. Det var den danske stjernefilosof Søren Kierkegaard også. Kristeligt Dagblad har talt med den danskfødte professor emeritus fra Canada, Poul Houe, som gæstede Danmark tidligere på ugen for at holde oplæg om forholdet til medier og politik i Kierkegaards verden - og ja, Gud spiller en rolle i ligningen.

Ugens foto

Vinderen af sommerens fotokonkurrence “Med troen på ferie” er fundet. Om vinderbilledet sagde avisens dommerpanel: Det rummer en god detalje, en komposition, der sidder lige i skabet og så er der masser af historie i billedet.” Et godt billede skal nemlig sætte tankerne igang, lyder det fra billedbureauet Ritzau Scanpixs redaktionschef Kristian Djurhuus. Se hvilket af læsernes billeder, der fik flest stemmer i konkurrencen.

