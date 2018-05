Ugens kirkenyheder: Afsked med en monstrøs Gud og med de døende

Her får du det bedste overblik over de væsentligste historier fra troens verden i denne uge. God læselyst!

Ugens citat:

“Gud i Det Gamle Testamente er en spændende karakter, og det er ham, jeg kalder et monster.”

Michael Jeppesen, journalist og radiovært, efter tre års systematisk gennemgang af Det Gamle Testamente i programmet “Jeppensens Bibelskole” på Radio 24syv.

Afsked med en stor kunstner

Det er næppe gået nogens næse forbi, at vi i sidste uge måtte tage afsked med en markant dansk kulturpersonlighed, nemlig kunstneren Per Kirkeby. Det er især gennem hans stærke katalog af kirkekunst, at han har været afholdt i kirkelige kredse. Kristeligt Dagblad var med til hans begravelse, der var badet i årstidens dansende pinsesol.

Nøglen til Per Kirkebys kirkekunst er ifølge tidligere biskop i Aalborg Stift Søren Lodberg Hvass, at ikke alting kan forstås i ligefrem forstand, og derfor måtte kunsten og de bibelske fortællinger spejle virkeligheden og sprænge vores begrænsede forestillingsevne.

Selv var Per Kirkeby et troende menneske, “en gammeldags kristen,” med hans egne ord. Men hans forhold til kirkekunsten var ambivalent: “Enten bliver det mest kirke og meget lidt kunst, eller også bliver det meget kunst og næsten ingen kirke” har han tidligere sagt til Kristeligt Dagblad.

Afsked med de døende

Hvad sker der egentlig, når man dør?

Døden er ikke blot en brat ophøren af liv, men en glidende overgang, mener Vibeke Graven, som forsker i den palliative - lindrende - indsats på de danske hospicer. En af de ting, hun i forbindelse med sit forskningsprojekt har bemærket, er at der blandt vågekoner og plejepersonale er en udbredt tradition for små ritualer, der kan lette overgangen - et åbent vindue, så sjælen kan flyve ud, eksempelvis.

Omsorgsarbejdet stopper nemlig sjældent, når patienten dør, har hun erfaret. Det viser sig, at mange af de mennesker, som har professionelt ansvar for døende, opfatter døden som en rejse mod noget andet, som den døde skal hjælpes på vej med.

Afsked med usikker databrug

Efter to en halv time med trusler om bål og brand fra juristernes mund fik administrationschef i Kirkens Hus Jens Olesen sved på panden, da han tidligere på foråret var til en temadag om den nye europæiske persondatalov. Loven trådte i kraft i fredags, og det har ikke været nogen nem nyhed at få for de ansatte i folkekirken, der sidder med personfølsomme oplysninger. Det frygtes, at flere kirkeligt ansatte vil give op over for de nye, strengere krav om at dokumentere, hvordan data behandles, mener Jens Olesen:

"Jeg synes, det er kørt ud ad en tangent, som får meget kirkepersonale til at kaste håndklædet i ringen og sige, at de aldrig kommer til at leve op til kravene."

Jeppesens afsked med den gammeltestamentlige Gud

Siden 2015 har journalisten Michael Jeppesen sammen med filosof Rasmus Ugilt læst og diskuteret Bibelen kapitel for kapitel i programmet “Jeppesens Bibelskole” på Radio24syv. De er nu - tre år efter - nået igennem Det Gamle Testamente, og Michael Jeppesen er især overrasket over, at israelitternes Gud kan være “enestående og tilgivende i det ene sekund og fuldstændig nådesløs i det næste.” Jeppesen, der ikke karakteriserer sig selv som troende, håber nu alligevel, at lytterne vil bede for ham, så troen måtte ramme ham undervejs:

“At længes efter at tro på ham er ikke kun en forhåbning om, at han findes, men også en forhåbning om, at han er flinkere end i sine åbenbarede skrifter.” Opfordringen om forbøn er hermed givet videre til læserne.

