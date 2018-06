Ugens kirkenyheder: Debat om præsters kald og antireligiøs heavy metal

Her får du det bedste overblik over de væsentligste historier fra troens verden i denne uge. God læselyst!

Ugens citat

“Kristendommen var som et holdkæft-bolsje, for forholdet til Gud blev anset som noget, man ikke kunne spørge til. De spørgsmål, som I stiller i en avis som jeres i dag, ville være anset for direkte perverse dengang.”

Hans Raun Iversen, afgående lektor i praktisk teologi, om tidligere tiders syn på forskning i tros- og kirkeliv.

Tro, tale og kald

-Tror du på Gud, og hvornår var du sidst i kirke?

Sådan lyder nogle af de spørgsmål, lektor i praktisk teologi Hans Raun Iversen gennem mere end 40 år har stillet danskerne om deres forhold til kirke og tro. I fredags holdt han afskedsforelæsning på Københavns Universitet. Avisens udsendte har budt lektoren sin egen medicin og stillet ham de samme spørgsmål om tro, som han normalt stiller andre.

Det er ikke svært for de danske præster at tale om Gud og tro, men det kan være svært for nogle af dem at deltage i den offentlige debat. Således blev det på Præsteforeningens årsmøde diskuteret, hvordan præster bidrager til samfundsdebatten - og om de gør dette hyppigt nok, hvilket der var delte meninger om.

I det hele taget har Præsteforeningen haft et intenst forår på grund af overenskomstkonflikterne. Her blev den danske præstestand for første gang nogensinde tvunget til at overveje, hvad forholdet er mellem kald og ansættelse. Formand for Præsteforeningen Per Bucholdt Andreasen mener dog, at prøvelserne har styrket det kollegiale forhold mellem tjenestemands- og overenskomstansatte præster.

Religiøse symboler, en brændt kirke og growl

I denne weekend har hovedstadens indbyggere kunnet se sortklædte og piercede mennesker på vej til den årlige heavy metal-festival Copenhell. Som navnet antyder, gør festivalen brug af religiøse referencer - og især de mere dystre af slagsen: omvendte kors, “heavy-bibler” og en simuleret brændende kirke.

Så hvad er det med kristendom og heavy metal-musik - og handler det kun om en konfliktfyldt historie? Ikke hvis man spørger Asbjørn Brokhøj, som er guitarist i det kristne metalband Unseen Faith. For ham er genren en enestående måde at fortolke bibelske emner såsom Davids salmer og klagesange. Dog ikke uden konflikt: “Min mor kan også blive enormt provokeret af brugen af de religiøse symboler,” indrømmer han.

Særligt den brændende kirke er blevet kritiseret fra flere sider - tiltaget kaldes “forherligelse af terror” og “en frastødende idé,” der giver uheldige mindelser om forfulgte kristnes situation i flere lande. Copenhells festivalchef forklarer, at kirken ikke er en gimmick, men en installation, der skal mane til eftertanke og vække følelser - for kirkeafbrændinger er en del af heavymusikkens historie, understreger han.

