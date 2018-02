Ugens kirkenyheder: Nyt valgsystem og drama i Rinkenæs sogn

Her får du det bedste overblik over de væsentligste historier fra troens verden i denne uge. God læselyst!

Ugens citat:

"Det er sjovere at interessere sig for de mindre trossamfund end at knække dem, som der ellers har været tradition for blandt sekulære revolverjournalister."

Christoffer Emil Bruun, journalist, historiker og siden 2017 vært og tilrettelægger på P1-programmet "Tidsånd." Læs interviewet med ham her.

Trist sag kan ende med udvisning

En ny og trist kirkelig misbrugssag er i denne uge begyndt mod en 30-årig tidligere ungdomspræst ved en nu lukket frikirke i Silkeborg. Han er tiltalt for seksuelt krænkende forhold mod otte børn og unge. Han erkender visse forhold, men nægter sig skyldig i overgreb og manipulation: ”Jeg var leder af ungdomsarbejdet, ikke præst. Jeg blev kaldt pastor (..), men det var mere et kælenavn.”

Sagen kan ende med at få store konsekvenser for den tiltalte. Anklagemyndigheden kræver ham blandt andet udvist fra Danmark, da han i forbindelse med et ophold i USA tidligere har frasagt sig sit danske statsborgerskab.

Retssagen vil køre indtil marts. Den vidner om en sårbarhed hos de frikirker, der ikke er organiseret i paraplyorganisationer - og kan måske føre til skærpet tilsyn, vurderer kirkehistorisk professor.

Nyt om valgurnerne

Når der fremover skal vælges medlemmer til menighedsrådene, tyder meget på, at det bliver efter en ny model. Et nyt lovforslag vil ændre den nuværende praksis, kendt som afstemningsvalget, og omdanne det til en såkaldt valgforsamling. Konkret betyder det, at valget forløber som en to-trinsraket bestående af et orienteringsmøde i foråret og en valgforsamling (i stil med en generalforsamling) i efteråret, hvor der efter debat og dialog vælges et nyt menighedsråd gennem skriftlig, anonym afstemning.

Men det kan komme til at kræve mange ressourcer for kommunerne, der skal stå for det administrative ved den nye model, lyder den skeptiske melding fra Kommunernes Landsforening (KL).

Hos kirkeminister Mette Bock (LA) er der stor optimisme at spore i forbindelse med lovforslaget. Den nuværende valgform er et levn fra tidligere tiders splittede folkekirkelige landskab - det er på tide med en valgform, der passer til folkekirkens diskuterende og engagerende virkelighed, skriver hun i en kronik.

777 protester i Rinkenæs

I Rinkenæs sogn udspiller der sig i disse dage et ægte lokaldrama. 777 borgere – hver tredje indbygger i sognet – har skrevet under på en protest mod forslaget til et nyt sognehus. Det drejer sig om bygningens planlagte placering, som er ”ødelæggende” og ”katastrofal,” men det drejer sig i høj grad også om en overrumplende beslutningsproces, som er gået hen over hovedet på sognebørnene.

Den lokale provst afviser kritikken og siger, at det endelige forslag vil være en sag for ”dem med de rigtige kasketter, altså dem der sidder med ekspertisen.” I mellemtiden skal menighedsrådet overveje, om de vil gå videre med protesten.

Fra ung til ung

Forbinder du social kontrol med forældres forsøg på at forhindre deres børn i at leve anderledes? Virkeligheden viser sig at være mere nuanceret. En ny undersøgelsepeger nemlig på, at religiøs social kontrol også er noget, der foregår fra unge til andre unge på uddannelsesinstitutionerne.

Danske Gymnasieelevers Sammenslutning giver dog ikke meget for undersøgelsen, som de kalder "muslim-hetzende" og som lugter af politisk bestillingsarbejde.

