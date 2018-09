Ugens kirkenyheder: Kæledyr, yogakirke og regnskabets time

Her får du det bedste overblik over de væsentligste historier fra troens verden i denne uge. God læselyst!

Ugens citat:

“Jeg plejer at sige, at kristen yoga er som en frossen ret, der skal varmes op. Den er måske ved at være tøet nu, men den er stadig kold."

Rie Skårhøj, instruktør og initiativtager til YogaKirke i Vanløse.

Men der er iiintet så skønt...

Præsten ved godt, at menneskets bedste ven ikke selv får meget ud af en gudstjeneste. Men Fido er alligevel æresgæst, når den anglikanske St. Alban’s Church i København i dag holder tværkirkelig “Pet service.”

"Under ceremonien synger vi salmer, og kæledyrene bliver velsignet," fortæller anglikansk franciskaner Ursula Sonnewalk. Hun er en af initiativtagerne til den årlige gudstjeneste med dyrevelsignelser, som bliver holdt på navnedagen for dyrevennen over dem alle, Frans af Assisi.

Man kan godt udfolde en teologi om dyr, forklarer lektor i teologi Johanne Stubbe Teglbjærg Kristensen, “men der er ikke mange, der har gjort det - og slet ikke mange protestantiske teologer.”

2x underskud

Regnskabets time er kommet! - Ikke eskatologisk, men revisorisk forstået. To store kirkelige organisationer har i denne uge kunnet fremvise årsregnskaber, og der er dårlige nyheder fra begge fronter.

“Vi var lidt for optimistiske,” lyder det fra Kirkens Korshærs chef Helle Christiansen om årsresultatet, som viser et underskud på fem millioner kroner. Det er især faldende indtægter fra landsindsamlingen og fra arv, der udløser de røde tal. Pengene, der er brugt, har der været brug for, understreger hun, og kalder situationen “Sort i sort i sort.”

Hos dialogorganisationen Danmission er der også røde tal på bundlinjen: et underskud på knap seks millioner. Det kommer især til at koste i det danske ungdomsarbejde, for det er bestyrelsens ønske at holde aktiviteterne uden for Danmark fri for nedskæringer, fortæller generalsekretær Jørgen Skov Sørensen.

2x afskeder

I fredags sagde religionssociolog Lars Ahlin farvel til Aarhus Universitet med et “surt opstød” til fagets studerende. Han længes efter religionssociologien, som den var i 80'erne og 90'erne, og mener, at nutidens forskere i både ind- og udland har overvurderet nutidens alternative opblomstring, hvis man kalder det religiøsitet. Eksempelvis handler yogaens popularitet i dag ikke om religiøsitet, men om sundhed og måder, hvorpå man kan lindre et stresset liv, var hans sidste bemærkninger som lektor.

En anden afsked har udspillet sig i Vestjylland, hvor den indvandringskritiske og nu tidligere præst Johan Christian Nord har sagt farvel til Kjellerup og Omegns Valgmenighed. Han er nemlig blevet asatroende og måtte derfor tage afsked med menigheden. Han begrunder sin u-vending med, at kristendommens bud om grænseløs kærlighed i hans øjne "er pervers."

“Jeg har aldrig hørt noget lignende,” var reaktionen fra professor i kirkehistorie Kurt E. Larsen efter nyheden om den konverterede præst.

2x kirkelige konflikter

Det synes at skyde frem med historier om uoverensstemmelser i menighedsråd. I denne uge er det i den vestjyske by Ølgod, at den er gal. Her har formanden for menighedsrådet trukket sig efter at have fået besked om, at næstformanden og kassereren selv ønskede at trække sig fra deres poster. Den lokale provst Lise Hindsholm beskriver det som “en uenighed, der har fået lov til at vokse over længere tid.”

I København har en liberal klummeskribent rettet kritik mod menighedsrådet i Nørrebro-sognet Simeon-Sankt Johannes, der beskyldes for at have taget uansvarlige økonomiske beslutninger. Mest markant er det nye badeværelse i sognehuset, som kom til at koste 2,6 millioner kroner.

Ugens kirkekoncept

Hvis Lars Ahlin som ovenfor nævnt påstår, at yoga intet har med religiøsitet at gøre, burde han måske slå et smut forbi Adventskirken i København. Her kombineres solhilsener nemlig med bibellæsning til "YogaKirke."

En af de to initiativtagere, Karen Skadkær-Munch, håber, at kroppen gennem den kristne yoga kan blive bedre forankret i kristendommen og kirkens forkyndelse: "Hvis man som jeg tror på, at vi er skabt af Gud, er det svært at forestille sig bare én bevægelse, der ikke er til for Gud."

Namaste, amen og på gensyn i næste uge.