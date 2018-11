Ugens kirkenyheder: Kristendom vs. evolution

Her får du det bedste overblik over de væsentligste historier fra troens verden i denne uge. God læselyst!

Ugens citat:

“Hvis vi til sidst når dertil, at vi slet ikke må læse navne op på de døde i kirkerne, vil jeg altså have det fint nok med at bryde dem. Regler kan også blive for tossede."

Christian Roar Pedersen, sognepræst i Hals og Hou, om GDPR-restriktioner til allehelgen.

Allehelgen vs. halloween

Det er i dag allehelgenssøndag, hvor man i mange kirker mindes dem, der er døde i det forgange år, ved at læse navnene op på dem til en mindegudstjeneste.

I Silkeborg har man taget skridtet videre: Her havde man i går valgt at rykke den kirkelige højtid ud på kirkegården, hvor gæster kunne opleve alternative kunst- og mindeinstallationer og ritualer. Alt sammen noget, der skal “fremme vekselvirkningen mellem det folkelige og det kristelige,” som kirkegårdsleder Jens Dejgaard Jensenformulerer det.

Det er ikke kun på grund af kunstinstallationerne, at der formodentlig vil være færre mennesker på kirkebænkene i dag end de tidligere år. Konceptet bag allehelgensgudstjeneste, som handler om at pårørende til de døde modtager en invitation til mindegudstjenesten, har i år fået modspil af noget så ophidsende som EU-regler. Den nye databeskyttelsesforordning, GDPR, som trådte i kraft i maj, betyder, at kirkens personale ikke må kontakte de pårørende, som ikke er medlemmer af folkekirken.

Det får Kristeligt Dagblads chefredaktør Erik Bjerager til at komme med en opfordring: Begå civil ulydighed, lad jura være jura, og kombinér de kølige tanker med varme hjerter.

Tekniske vanskeligheder kan måske tvinge kirken til at skille fårene fra bukkene og lade allehelgen være en lukket fest for de indbudte, mens resten af folket fejrer halloween i lange baner. Men noget tyder på, at det kan være svært at kende forskel på allehelgen og halloween. Er du stadig i tvivl? Så kan du bruge to minutter på denne video, som forklarer forskellen.

Og mens de danske byer konkurrerer på edderkoppespind, død og gys om, hvem der er “halloween-hovedstad,” kan den opmærksomme notere, at der bag de makabre dødskulisser gemmer sig kirkelige udtryk for et behov for at forholde sig til død og sorgpå en sanselig måde. Eller som sognepræst Jesper Bacher formulerer det:

“Vi skal bestemt ikke reducere døden til et makabert karneval og hente dette ind i kirken. Men vi er blevet rigtig gode til at feje døden ind under gulvtæppet. Jeg vil ikke sige, at vi skal være glade for halloween, men den er kommet parallelt med allehelgen og har været med til at sætte fokus på allehelgen i kirken.”

Så vidt, så godt.

Kristendom vs. evolution

I denne uge er en sønderjysk præst havnet i fedtefadet. Præst Mads Jakob Jakobsen havde i sit sogns kirkeblad skrevet et kritisk indlæg om evolutionsteorien, hvori han argumenterede for, at teorien ikke kan bevises og at “survival of the fittest” er grundlæggende uetisk.

Hans doceren faldt dog ikke i god jord hos biskop over Haderslev Stift, Marianne Christiansen. Derfor sendte hun en irettesættelse til præsten samt en opfordring til, at han efteruddanner sig i forholdet mellem tro og videnskab.

Præsten har dog ikke tænkt sig at tage imod opfordringen. Han føler sig uretfærdigt behandlet af biskoppen, fordi hun havde kritiseret ham i pressen uden at have talt med ham først. Og han bliver bakket op af flere præster, blandt andet præst i Kingos Sogn Henrik Højlund, der kalder det “ufatteligt”, at Marianne Christiansen ikke tillader en kritisk samtale om evolution.

Marianne Christiansen selv mener, at sagen er alvorlig, fordi artiklen blev trykt i kirkebladet, som skal være forkyndende, og at Mads Jakob Jakobsen dermed på vegne af kirken opstiller en falsk modsætning mellem kristen tro og naturvidenskabelig erkendelse.

Nysgerrig efter, hvad der står? Så gå “ad fontes” og læs den omstridte artikel fra kirkebladet her.

