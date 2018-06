Ugens kirkenyheder: Luk op for liturgien?

Her får du det bedste overblik over de væsentligste historier fra troens verden i denne uge. God læselyst!

Ugens citat:

“Jeg tror ikke på, at løsningen på de problemer, folkekirken synes at have, skal findes i liturgisk frihed og spaghetti-hoppeborgs-”messy church”-komsammener søndag formiddag.”

Teologistuderende Ida Gammelmark Bøgh om højmessens liturgi, som er til debat.

Luk liturgien op?

Det skorter ikke på nyere kirkelige initiativer som mindfulness- og spaghettigudstjenester. Men når det kommer til højmessen, ligger liturgien fast. Skal noget ændres, kræver det tilladelse fra den lokale biskop.

Men det oplever flere præster og menighedsråd som for stramt og ufleksibelt. Derfor skal en ny faggruppe nedsat af biskopperne undersøge: Kan fornyet og eksperimenterende liturgi sikre højmessens overlevelse og styrke forståelsen for gudstjenesten, eller er det bedst, at der også fremover skal en autoritativ tilladelse til for at justere i ritualerne?

Diskussionens høje bølgegang er et sundhedstegn, mener kirkeminister Mette Bock (LA). Hun understreger, at det kan være nødvendigt med forandring, hvis ikke kirken skal blive kvalt i et forsvar for det bestående.

Ganske anderledes forholder det sig, hvis man spørger teologistuderende Ida Gammelmark Bøgh. I et debatindlæg siger hun stærkt fra over for tendensen til at ville åbne liturgien. Hun mener simpelthen ikke, at der er brug for flere platte og desperate tiltag for at åbne kristendommen for menigheden, skriver hun. Ungdommen har talt.

Luk op for religiøsiteten

Ungdommen har faktisk talt over hele verden, eller de har i hvert fald talt med det amerikanske analyseinstitut PEW. I en ny undersøgelse forlyder det nemlig, at alverdens unge befolkning er mindre religiøse end hidtil. Over en 10-årig periode har PEW arbejdet på at kortlægge “den religiøse alderskløft” i 106 af verdens lande. Og en af konklusionerne var, at en større eksistentiel tryghed og materiel velstand har gjort behovet for en gudstro mindre hos de unge.

Behovet for religiøsitet er dog ikke blevet mindre hos dem, der karakteriserer sig som ikke-troende, tværtimod, lyder en anden konklusion fra PEW. Særligt i USA kan de kirkefjerne være mere troende end kristne, hvorimod vi i Vesteuropa efterhånden er så sekulariserede, at selv de åbenlyst kristne kan være blottet for tro på Gud. Pointen blev understreget til årets største modebegivenhed i New York, The Met Gala, hvor temaet i maj var katolsk, og popstjernen Rihanna dukkede op i pavekostume. Se eller gense billederne af hollywoodstjerner i himmelske klæder på den røde løber her.

VM-vært lukker munden på de troende

Vi skal også lige nå at runde et andet af ugens store samtaleemner, som normalt ikke hører til på denne banehalvdel: Fodbold. VM i Rusland er sparket igang, og i år trækker begivenheden tråde til den religiøse sfære. Sport og religion er tæt sammenvævet, og den religiøse metaforik og virkemidler går igen i fodboldens verden, vurderer sportsjournalist ved Weekendavisen Asker Hedegaard.

Men det er ikke kun et harmonisk forhold; Værtslandet Rusland er under stor international kritik for at forfølge Jehovas Vidner for "ekstremistisk" virksomhed. En dansker er blandt de fængslede, og han venter på 13. måned på de russiske myndigheders dom over ham.

Et andet konfliktfyldt område af det store fodboldmesterskab er den stigende tendens til, at fodboldstjerner tager deres tro med på banen. Det har givet problemer, både når talen falder på, om muslimske stjernespillere kan bryde fasten under VM, og når det handler om hvilke religiøse budskaber, man må sende på banen foran de rullende kameraer. Og netop de religiøse ritualer blandt spillerne vil være i fokus, når religionsforsker Marianne Qvortrup Fibiger sætter sig foran skærmen i den kommende tid. Hun finder det nemlig ret interessant, at moderne sport udfylder noget af det fælles rum, som religionen tidligere havde patent på.

Så er det bare at læne sig tilbage, nyde verdensmesterskaberne - og læse 10 ting, som store fodboldspillere har sagt om tro og Gud i tidens løb.

Det skriver de andre:

Kvindelige politibetjente med tørklæde - hvorfor ikke?

Jyllands-Posten

”Det er klart at homoseksuelle har det dårligt - det er imod Guds skaberorden”

Jydske Vestkysten

Tyve brød ind i rustvogn under bisættelse

TV2

Muslimsk politiker stoppet i Netto: “Få dig dog et arbejde”

Ekstra Bladet