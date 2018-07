Ugens kirkenyheder: På landet er præsten glad, men menighedsrådet har berøringsangst

Her får du det bedste overblik over de væsentligste historier fra troens verden i denne uge. God læselyst!

”Nogle kan finde det blasfemisk at ændre på kirken, men glemmer, at kirkerummet ikke altid har været fyldt op med bænkerækker, og at der ikke er regler for, hvor alteret skal stå.”

Arkitekt Anna Mette Exner

Ugens slag for religionsfriheden

I USA tilbeder nogle den afdøde jazzmusiker John Coltrane som en helgen, i Danmark har en mand viet sit liv til Luthers skrifter, og i Italien oplevede en kvinde Jomfru Maria tale til hende i et inderligt øjeblik .

Troens verden er forunderlig, og man skal have lov til at tro på det, man vil.

Derfor har Storbritannien netop udnævnt sin første særlige repræsentant for fremme af religionsfriheden. Den frie tro er et område, der kalder på ekstra opmærksomhed, mener Birger Nygaard, der er sekretariatschef i Folkekirkens mellemkirkelige Råd, og pointerer, at tros- og religionsfriheden ofte bliver kaldt den glemte menneskerettighed.

Ugens varme kartoffel

Sognekirken er mange steder den sidste institution, der holder sammen på lokalområdet - men beboerne i de stadigt mere affolkede landområder ville hellere have beholdt købmanden eller forsamlingshuset end kirken.

Betyder den faldende brug, at man kan bruge kirkerummene til hvad som helst? Det er der delte meninger om. Udfordringen er ifølge arkitekt Anna Mette Exner, at der er grænser for, hvad man må ændre ved de bevaringsværdige kirker - og så har mange menighedsråd stadig berøringsangst overfor forandringer.

Ugens gladeste landsbypræst

På landet er der ikke kun langt mellem gårdene - der er også langt mellem præsterne. En ny undersøgelse viser, at der er dobbelt så mange ansøgere til præstestillinger i byer som på landet. Det kan blandt andet skyldes, at de yngre præster gerne vil have kollegaer at sparre med, og ikke vil for langt væk fra byens puls og muligheder. Men sådan har sognepræst Anne Margrethe Hvas det ikke. For 11 år siden gik hun fra at arbejde i storbyer som København og New York og til at blive ansat i to landsogne - og hun er vild med det: “Vi har netværket på tværs af sognegrænse, men vores egen lille biks, hvor vi selv teologisk bestemmer det hele,” siger hun.

Ugens vilde møde

I den italienske kystby Bari kunne man sidste weekend bevidne et historisk møde. “Lad os sammen tænde et håb,” sagde pave Frans i krypten under byens katedral, da han mødtes med et stort antal ortodokse patriarker og kirkeledere fra Mellemøsten for at drøfte den økumeniske indsats for fred i regionen.

Ugens boganbefaling til præster

Hvorfor skal man blive døbt? Kan man ikke bare holde en stor fest? Disse spørgsmål stiller mange nybagte forældre, når de skal tage stilling til, hvad der skal ske med deres lille ny. For rigtig mange forældre ved ikke særlig meget om dåbens betydning, mener Ingrid Ank, der er leder af Grundtvig-Akademiet. Derfor skal præsterne blive bedre til at tale om dåben og dens betydning på en måde, der ikke tager udgangspunkt i teologiske tænkere og tunge bibeltekster, for på den måde at servere dåben i en mere spiselig indpakning. Og det hjælper en ny bog dem til at gøre.

Ugens uheldige trossamfund

Jehovas Vidner i Finland gemmer personlige informationer på en ulovlig måde. Det afgjorde EU-Domstolen i denne uge ved at understrege, at også trossamfund skal leve op til de skærperede retningslinjer i persondatalovgivningen. Det betyder, at de finske Jehovas Vidner kan risikere at skulle betale en bøde på helt op til 149 millioner kroner. Om det kommer til at gå så vidt, skal de finske myndigheder nu afgøre - men det sker kun meget sjældent, at man går imod EU-Domstolen, mener lektor.

