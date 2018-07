Ugens kirkenyheder: Sport i kirken, og nadverens fællesskab til debat

Her får du det bedste overblik over de væsentligste historier fra troens verden i denne uge. God læselyst!

“Det var helt fantastisk. Fuldstændigt. Det var nyt og spændende, og der var god stemning. Og jeg synes, at de fik gjort det på en ordentlig måde.”

17-årige Casper Laugesen, der sidste søndag var taget til AGF-andagt i Sankt Lukas Kirke i Aarhus inden holdets første hjemmebanekamp i sæsonen.

Sportens fællesskab

"Kom så, de hviie!"

Sådan lød det sidste søndag i Sankt Lukas Kirke i Aarhus. Her havde sognepræst Henrik E. Hansen sagt ja til at holde en andagt for byens fodboldhold AGF, og i den anledning var kirken pyntet i blå og hvide farver.

Ifølge flere af kirkegængerne, som fyldte hver en kvadratmeter ud i den tætpakkede kirke, var initiativet en succes.

For andre var tilløbsstykket ikke noget at lade sig begejstre over. Eksempelvis skriver facebookbrugeren Anne Bech på Kristeligt Dagblads facebookside:

"Jeg synes, at det lyder åndssvagt, men hvis nogen har fået noget ud af det åndeligt set, har det sin berettigelse." Så fik I lige dén med.

Nadverfællesskab: Hvem må spise med?

Vi bliver i Guds hus lidt endnu.

I klummen "Kirkeligt set" skrev katolsk præst Daniel Nørgaard for et par uger siden med klar tale: Nej, du må som lutheraner ikke gå til nadver i den katolske kirke. Hvis de to kirkeretninger skal kunne nærme sig hinanden i et økumenisk fællesskab, må ethvert krav om fælles nadver lægges til side.

Dermed startede han en samtale, som har givet genlyd i den seneste uges kirkedebat. Biskop emeritus Karsten Nissen giver ham ret i én ting: Lad være med at snige dig uberettiget til nadver hos katolikkerne, da det svarer til at "crashe" en fest, man ikke er inviteret med til. Men udover dette kan den tidligere biskop simpelthen ikke se noget historisk eller liturgisk til hinder for, at katolikker og protestanter nærmer sig hinanden i fællesskab.

Han bakkes op af flere læsere, der har skrevet til avisen. Således mener Poul Sørensen fra Værløse, at man skal huske på, at nadver er Herrens nadver - og ikke kirkens. Det betyder, at mennesker ikke må afholde andre mennesker fra at deltage i en handling, der er indstiftet af Jesus selv. Og en anden læser ved navn Ernst Jessen fra Varde citerer den katolske pave Frans for i sin bog at skrive:

"Jeg vil hellere have en kirke med skrammer, sår og snavs, fordi den har været ude på gader og stræder, end en kirke, der er syg, fordi den aldrig kommer ud."

Men det er urimeligt at kræve, at katolikkerne ændrer deres nadversyn, blot fordi man i folkekirken løbende justerer sit eget nadversyn, lyder Daniel Nørgaards genmæle.

Rensning i fællesskab

Medmindre du har holdt ferie på Nordpolen, har du formentlig hørt om et thailandsk fodboldhold, der på grusom vis blev fanget i en grotte. De er nu reddet ud og i god behold - og kommet i kloster. Det er nemlig en fast del af buddhistisk kultur i Thailand, at mennesker, der har været udsat for noget traumatiserende, skal på et mindre klosterophold for at få helet sjælen.

Drengene skal opholde sig i klosteret i ni dage, hvor deres træner har taget skridtet videre og er blevet munk. Se billederne af drengene, der er kommet i kloster.

Ugens fødselar

Han har været hyldet og forhadt. Han er blevet kaldt fornyer og forlangt fyret. Han har været i vælten for at huse irakiske afviste asylansøgere, og han er blevet kendt som præsten, der ikke troede på opstandelsen. Men det sidste er en misforståelse, forklarer sognepræst Per Ramsdal, der mandag fyldte 60 år:

"Der kan være forskellige måder at se opstandelsen på (..) jeg synes jo, at opstandelsen er noget, der sker hele tiden. Hver eneste morgen, vi vågner op, er det en opstandelse til et nyt liv."

