Ugens kirkenyheder: Tomme sæder i Christiansborg Slotskirke og Bibelens vold og blod

Ugens citat

”Tvivlen er også en del af troen, og på den måde rammer Kim Larsen meget godt folkekirken og den lille mands tro.”

- Lars Sømod Jensen, organist og klokkenist om linjen 'vi ses måske igen' i Kim Larsens sang 'Om lidt.'

Gudstjeneste-boykot og en "småtskåren" venstrefløj

Kultur- og kirkeminister Mette Bock (LA) fik kritik, da hun bad valgmenighedspræst Morten Kvist om at gå på prædikestolen til Folketingets åbningsgudstjeneste.

Præstens 10 år gamle udtalelser om homoseksuelle gjorde en stribe politikere så oprørte, at samtlige partimedlemmer i SF samt et enkelt fra Socialdemokratiet ikke ville møde op i Christiansborg Slotskirke tirsdag formiddag.

Men ifølge kultur- og kirkeministeren er det venstrefløjspolitikernes kritik, der ”er det mest kontroversielle i denne sag.” Og sognepræst Marie Høgh kalder venstrefløjen for ”småtskåren.”

Morten Kvist selv fik både travlt med at forklare sine tidligere udtalelser og forberede sin prædiken.

Da gudstjenesten endelig fandt sted, havde han lagt sine markante holdninger på hylden – dog med en påmindelse til politikerne om at ”se nåde overalt.”

Statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) sendte en opadvendt tommelfinger fra bænkerækkerne til koret. Og om prædikenen sagde han:

”Fremragende.”

Den anden ceremoni

Efter gudstjenesten havde den sekularistiske forening Humanistisk Samfund sørget for, at der for første gang var muligt for at deltage i en ikke-religiøs åbningsceremoni.

Men også denne ceremoni blev kritiseret fra flere sider.

”De kunne jo lige så godt lade være med at holde noget som sekularister,” kommenterede professor MSO i systematisk teologi Peter Lodberg.

Til ceremonien fortolkede skuespillere både Nelson Mandela og Benny Andersen for de fremmødte.

”Det er lidt af et off-broadway show,” sagde teaterdirektør og arrangementets hovedtaler, Nikolaj Cederholm.

Humanistisk Samfunds forperson, Lone Ree Milkær, var tilfreds og håber, at arrangementet kan blive en del af det officielle program næste år.

Skal det Gamle Testamente skrottes?

Professor Mogens Müller har i denne uge sat gang i en debat om Det Gamle Testamente.

I en kronik argumenterer han for, at præster ikke bør læse op af Det Gamle Testamente i gudstjenesten, blandt andet fordi det signalerer, at jødedommen er en overstået religion.

”Det er udtryk for kristen bibelimperialisme,” siger han.

Men forskerne Klaus Vibe og Morten Hørning Jensen mener netop, at en samtale mellem Det Nye og Gamle Testamente er nødvendig for at undgå imperialistiske tendenser.

Forfatter Anne Lise Marstrand-Jørgensen har tillid til, at præsterne udvælger de rigtige tekster med den rette formidling i gudstjenesterne. Hun mener, at selv de blodige og voldelige scener har noget at byde på.

Vurder selv om blod, brand og voldtægt har plads i gudstjenesten i denne oversigt over de ti voldeligste scener i Det Gamle Testamente.

Genbrug er guld

På hovedgaden i de fleste byer ligger en kirkelig genbrugsbutik. Her bliver der langet flere mågestel og firserfrakker over disken end tidligere.

En ny rapport viser, at de kirkelige organisationers genbrugssalg er steget med 20 procent over en fireårig periode.

Det skyldes, at "folk i organisationerne har fingeren på pulsen," siger generalsekretær i indsamlingsorganisationernes brancheorganisation ISOBRO, Robert Hinnerskov.

Kirkeklokker for Kim

I søndags spredte kirkeklokker tonerne fra tre Kim Larsen-sange over Christianshavn i København, da klokkenist og organist i Vor Frelser Kirke Lars Sømod Jensen sendte en sidste hilsen til den nu afdøde spillemand.

Ifølge Lars Sømod Jensen var Vor Frelser Kirke en af de første kirker til at bruge Kim Larsens sange. De passer godt ind i kirken, mener han.

