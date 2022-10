To uger lang silobrand ventes slukket inden for få dage

En silobrand ved Studstrupværket nord for Aarhus ventes slukket inden for få dage, skriver Østjyllands Politi i en pressemeddelelse.

Branden i siloen med 55.000 ton træpiller brød ud 22. september og har medført røggener for mange borgere i lokalområdet.

Men nu går bekæmpelsen af branden ind i den afsluttende fase, lyder det fra beredskabsdirektør i Østjyllands Brandvæsen Kasper Sønderdahl.

- Nu har vi muligheden for at sprøjte vand ind i siloen med vandkanoner, og nu sætter vi alt ind på at få gjort arbejdet færdigt, så borgerne snart kan slippe for de store røg- og lugtgener, som branden har medført, siger han.

Hidtil har man ikke sprøjtet vand direkte på træpillerne, da det indebærer en risiko for, at pillerne udvider sig så meget, at siloen kan kollapse.

Men de seneste dage er det lykkedes - blandt andet med en fjernstyret bulldozer udlånt af Forsvaret - at fjerne en stor del af træpillerne.

Torsdag skønnede politiet, at der var mellem 13.000 og 15.000 ton tilbage i tanken.

Det betyder, at brandvæsenet nu kan begynde at sprøjte vand direkte ind i siloen med vandkanoner.

Det forventes dog at kunne medføre en del røg, oplyser politiet.

Derfor venter brandvæsenet med at starte vandkanonerne til lørdag middag.

Her ser det ifølge prognoserne ud til, at vinden blæser røgen ud over vandet.

Fredag er status, at røgen har bevæget sig ind over områderne omkring Studstrup, Havhusene og Gl. Løgten Strand.

Anbefalingen fra sundhedsmyndighederne er, at borgere med hjertekar- og lungeproblemer finder et andet sted at opholde sig, indtil røgen er drevet væk.

Studstrupværket forsyner godt 100.000 aarhusianske hjem med fjernvarme, der produceres ved hjælp af træpiller.

