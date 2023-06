Uheld lukker flere vejbaner på Storebæltsbroen i vestgående retning

Alle vejbaner i vestgående retning på Storebæltsbroen er i øjeblikket spærret.

Det skyldes et uheld mellem to personbiler og en lastbil.

Det oplyser vagtchef hos Fyns Politi Steen Nyland.

- Betalingsanlægget vil være lukket kortvarig for ikke at få mere trafik ud på broen. Men vi forventer, at der bliver forholdsvist kortvarigt, siger han.

Ingen personer er kommet til skade i uheldet, der er kun tale om materielle skader. Det oplyser vagtchefen.

Ifølge Steen Nyland vil der omkring klokken 13.45 at være ryddet op på broen. Indtil da meldes om lange køer.

Fredag er begyndelsen på skolernes sommerferie og derfor traditionelt set en stor rejsedag.

/ritzau/