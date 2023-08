Motorvejen E45 er torsdag eftermiddag spærret for trafik i nordgående retning ved Horsens.

Det oplyser Vejdirektoratet.

Et uheld betyder, at der er spærret for trafik efter afkørsel 57 til Horsens S.

Resten af eftermiddagen kan trafikanterne forvente forlænget rejsetid, lyder meldingen fra Vejdirektoratet lidt efter klokken 16.30.

/ritzau/