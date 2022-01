Motorvej E45 er spærret nær Horsens i nordlig retning efter færdselsuheld. Vognbaner ventes at åbne klokken 7.

Tirsdag morgen kan der forventes forsinkelser på Østjyske Motorvej (E45) for bilister, der kommer syd fra Horsens og skal nordpå mod Aarhus.

Som følge af et uheld med en lastbil er motorvejen spærret i begge vognbaner i nordgående retning mellem afkørsel 57 og 56A ved Horsens.

Det oplyser Vejdirektoratet.

Afspærringen ventes at blive ophævet ved 7-tiden ifølge et tweet fra direktoratet, som opfordrer bilister til at finde alternative ruter.

/ritzau/