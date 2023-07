Uheld på motorvej rammer trafik i Storkøbenhavn onsdag morgen

Der er onsdag morgen sket et trafikuheld på Frederikssundmotorvejen, hvor to biler er kørt ind i hinanden, og det spærrer motorvejen.

Det oplyser vagtchef Peter Grønbæk fra Københavns Vestegns Politi.

Politiet modtog anmeldelsen om uheldet klokken 07.29, og et kvarters tid senere melder vagtchefen om omfattende materiel skade. Det er lidt før klokken 08 for tidligt at sige noget klart om eventuel personskade.

Sikkert er det dog, at uheldet påvirker morgentrafikken.

- Det giver en kæmpemæssig impact (påvirkning, red.) på alt. Det kommer til at påvirke morgentrafikken i hele Storkøbenhavn, siger vagtchefen.

Motorvejen strækker sig 34 kilometer fra Rødovre vest for København til Frederikssund.

Uheldet er sket i retning mod Frederikssund cirka 500 meter efter frakørsel 1 Ejby, skriver P4 Trafik København og Sjælland på Twitter.

Indledningsvist var hele motorvejen spærret, men omkring klokken 08 åbnes to vognbaner.

På Vejdirektoratets hjemmeside fremgår det, at der er kødannelser på strækningen, og at der først ventes normal trafik op ad formiddagen.

Det er også først op ad formiddagen, at vejen tidligst forventes genåbnet ifølge Vejdirektoratet.

