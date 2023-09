Uheld spærrer Fynske Motorvej i østgående retning

Fynske Motorvej er fredag eftermiddag spærret i østgående retning, efter at der er sket et trafikuheld ved sammenfletningen ud for rastepladsen Lillebælt Syd, hvor tre spor bliver til to.

Det skriver Fyns Politi på det sociale medie X.

Der er fire til fem involverede køretøjer, lyder det fra vagtchef ved Fyns Politi Richard Borring.

De første meldinger - som politiet har fået fra en ambulance, der tilfældigvis var tæt på ulykkesstedet - går på, at ingen er kommet til skade.

Det er fra den ambulance, at politiet blev bekendt med uheldet.

/ritzau/