Ukraine utilfreds med Marabou-gigants skattebetaling i Rusland

Marabou-ejeren Mondelez meddelte torsdag, at den vil adskille sine aktiviteter i Rusland fra dens øvrige virksomhed inden årets udgang.

Den beslutningen er ikke faldet i god jord hos den ukrainske antikorruptionsmyndighed.

- Jeg forstår virkelig ikke Mondelez's beslutning. Jeg tror ikke, at de har nogen god forklaring.

- Mondelez vil stadig betale skat i Rusland, og skattepenge finansierer krigen, siger lederen for den ukrainske antikorruptionsmyndighed, Agiya Zagrebelska, fredag til det svenske nyhedsbureau TT.

Artiklen fortsætter under annoncen

Myndigheden sortlistede Mondelez i slutningen af maj.

Årsagen lød, at Mondelez ved at fortsætte sine forretninger i Rusland bidrog til Ruslands krigskasse og dermed er med til at finansiere invasionen af Ukraine.

Adskillelsen af slikgigantens russiske aktiviteter betyder ikke, at virksomheden i Rusland hverken nedlægges eller sælges.

Mondelez begrundede torsdag beslutning om ikke at forlade Rusland med, at forretningen ville risikere at havne i hænderne på andre parter, "som kunne bruge den til at beskytte deres egne interesser".

Agiya Zagrebelska vurderer, at de "andre partier", som Mondelez henviser til sandsynligvis er meget rige oligarker med stor magt i det russiske samfund.

Artiklen fortsætter under annoncen

Derfor giver hun heller ikke meget for virksomhedens forklaring.

- Oligarker har ikke viden til at drive sådan en forretning. Det russiske folk ville bemærke, at produkterne vil være af dårlig kvalitet.

- Der ville være lavere profit og færre penge til den russiske statskasse. Derudover ville oligarkerne nok putte meget i deres egne lommer, siger hun.

/ritzau/TT