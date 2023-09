Ukrainske mænd smuglede 300 kilo hash ind over grænsen

To ukrainske mænd er idømt op mod to år og ni måneders fængsel for indsmugling af 300 kilo hash.

Det har Retten i Sønderborg afgjort.

De to mænd på 32 og 61 år forsøgte at indsmugle narkoen i en tjekkisk indregistreret autotransporter ved at krydse den dansk-tyske grænse i februar i år.

Her blev køretøjet udtaget til kontrol, hvorefter politiets hunde hurtigt udviste interesse for transporteren.

Der blev helt præcist fundet 305,6 kilo hash i køretøjet.

De to mænd blev på den baggrund anholdt og siden varetægtsfængslet.

Mændene er udover fængselsstraffen også blevet idømt permanent udvisning af landet.

Begge har tilstået indsmuglingen, men har udbedt sig betænkningstid i forhold til at anke straffens længde. Det skriver Syd- og Sønderjyllands Politi.

/ritzau/