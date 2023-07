Ulykkesbilist løsladt af dommer trods krav om fængsel

Stod det til anklagemyndigheden, skulle en 56-årig mand fredag have været varetægtsfængslet. Men det lykkedes ikke at overbevise dommeren i Retten i Glostrup om, at der var grundlag for det.

Manden blev anholdt torsdag, efter at en en anden 56-årig mand på en scooter blev påkørt på Park Allé i Brøndby.

Scooterføreren kom slemt til skade og blev efterfølgende bragt til behandling på sygehuset. Føreren af gerningsbilen stak imidlertid af fra stedet.

Ikke længe efter ulykken anholdt politiet en 56-årig mand, som blev sigtet for både at stikke af fra en ulykke med en tilskadekommen, for spritkørsel og for uagtsomt at have tilføjet sit offer betydelig skade.

Anklagemyndigheden ved Københavns Vestegns Politi vurderede, at der var grundlag for at få den 56-årige varetægtsfængslet, så han ikke kunne færdes på fri fod efter ulykken.

Fredag formiddag blev en dommer ved Retten i Glostrup derfor præsenteret for sigtelserne mod manden, for sagens oplysninger i øvrigt samt anklagemyndighedens krav.

Og vurderingen var altså, at der ikke var grundlag for at fængsle manden, som derfor blev løsladt.

Sigtelserne mod ham er opretholdt, og når politiet har afsluttet sin efterforskning af sagen, vil det være op til anklagemyndigheden at afgøre, om der skal føres en straffesag mod manden ved retten.

/ritzau/