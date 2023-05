Undercover-agent: Det boblede i mistænkt når vi talte om drab

Når en i dag 29-årig drabstiltalt mand og en medindsat havde samvær i fængslet, og emnet faldt på et bestemt drab i Elverparken i Herlev i 2016, blev den 29-årige meget entusiastisk.

Det var i hvert fald den medindsattes oplevelse.

De to var indsat på en særligt sikret afdeling i Enner Mark Fængsel i tilstødende celler i efteråret 2020.

De var venner, troede den 29-årige angiveligt.

Artiklen fortsætter under annoncen

Men hvad han ikke vidste, var, at den medindsatte i virkeligheden er en PET-mand, der var indsat undercover i en operation, der havde til opgave at samle beviser i den dengang uopklarede drabssag.

- Når vi talte om sagen, var det mit indtryk, at det boblede i ham. Det boblede over, siger PET-agenten tirsdag i Retten i Glostrup, hvor han afgiver vidneforklaring i sagen mod den 29-årige.

Til tider var det PET-mandens indtryk, at drabssagen fra Elverparken var den 29-åriges "yndlingsemne" at tale om.

De var indsat sammen i godt tre uger, og stemningen mellem dem var jovial, forklarer PET-agenten med dæknavnet Frank. De kunne grine sammen, og den 29-åriges humor var god "på de fleste punkter".

- Men også meget afstumpet og makaber i de emner, han godt kunne lide at tale om, siger PET-agenten.

Først hen mod slutningen af Franks indsættelse i Enner Mark Fængsel bliver forholdet mellem de to dårligere, og efter at Frank tages ud af fængslet, har de ikke kontakt i cirka et år.

Her genoptages kontakten, fordi politiet ønsker mere materiale i sagen. Derfor genindsættes Frank i sagen.

Cirka tre timer per dag havde de to samvær, og alle samtalerne blev optaget af skjult optageudstyr.

Artiklen fortsætter under annoncen

Mange af samtalerne handler om diverse drab eller anden personfarlig kriminalitet. De taler også om tv-programmer om kriminalitet, om damer, mad og samfundsforhold generelt, mindes Frank.

En drabssag fylder dog mere end andre for den 29-årige, oplever Frank. Det er drabet i Elverparken i november 2016, hvor gravide Louise Borglit bliver slået ihjel med 11 knivstik.

På en video- og lydoptagelse fra en gårdtur, cirka en uge efter PET-mandens indsættelse i fængslet, bringer den 29-årige sagen på banen og stopper op for at vise, hvordan "han" - altså gerningsmanden - begik drabet.

- Han er meget entusiastisk omkring det og vil også gerne vise, hvordan han mener, det er blevet gjort i forhold til skaderne, siger PET-manden Frank.

Frank afgiver forklaring for lukkede døre for at holde hans identitet skjult. Derfor er der også alene angivet hans dæknavn i sagen.

Den 29-årige nægter sig skyldig i drabet på Louise Borglit. Han har sagt, at Frank viste utrolig stor interesse for sagen, og at han derfor blot talte om den for at imponere ham og for at "give ham, hvad han ville høre".

Sidste retsmøde er 23. juni.

/ritzau/