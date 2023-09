Undersøgelse af Scandinavian Star udvides - myndighed i søgelyset

Undersøgelsen af branden på færgen "Scandinavian Star" i 1990 udvides, så den også kommer til at dreje sig om Søfartsstyrelsens rolle i sagen.

Desuden skal en allerede nedsat taskforce også se på de brandtekniske undersøgelser af et hydraulikolierør på færgen.

Det oplyser Justitsministeriet fredag.

Den politiske følgegruppe og to ministre er enige om at følge et ønske fra taskforcen om at få udvidet mandatet.

Færgen var netop blevet indsat på en rute mellem Oslo og Frederikshavn, da branden opstod. 159 mennesker omkom.

For nylig kunne to medier, Information og Politiken, berette, at taskforcen havde bedt om også at undersøge Søfartsstyrelsens optræden i forløbet.

De nye opgaver får konsekvenser for, hvornår taskforcen kan aflevere sin redegørelse.

Taskforcen, der ledes af professor Kristina Siig, skal fungere indtil udgangen af første kvartal næste år, oplyser Justitsministeriet.

I forvejen består opgaven blandt andet i at få klarlagt færgens ejer-, reder- og forsikringsforhold.

/ritzau/