Undersøgte dødsfald som mistænkeligt: Kvinde døde af sygdom

Politiet behandlede en 67-årig kvindes død i Rødovre som mistænkeligt, men slår fast at hun døde naturlig død.

Da en 67-årig kvinde onsdag eftermiddag blev fundet død i sit rækkehus i Rødovre besluttede politiet at behandle dødsfaldet som mistænkeligt.

Fredag konkluderer politiet, at kvinden ikke har været udsat for en forbrydelse.

- Det er klarlagt, at personen døde på grund af sygdom - og dermed er sagen afsluttet for politiet, skriver Københavns Vestegns Politi på Twitter.

Det var en voksen søn, der onsdag klokken 13.05 slog alarm, da han fandt sin mor livløs i hjemmet på Lucernevej.

Når personer findes døde, og dødsårsagen ikke umiddelbart står klart, behandler politiet dødsfaldet som mistænkeligt.

Det vil sige, at man behandler findestedet som et gerningssted, så vigtige spor ikke går tabt, hvis det viser sig, at der ligger en kriminel handling bag dødsfaldet.

/ritzau/