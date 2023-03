Underviser dømt for at have sex med 17-årig elev

En underviser på en ungdomsskole idømmes seks måneders fængsel for at have haft sex med en 17-årig elev.

Det har Østre Landsret afgjort i en dom torsdag eftermiddag, hvor den nu 48-årige mand er fundet skyldig i at have haft sex med pigen, som han i et par måneder var betroet til undervisning.

Han var tiltalt for gennem cirka tre år at have haft sex flere gange ugentligt - og mindst 100 gange - med pigen, der var 17 år, da det begyndte. Underviseren og pigen havde også hård sex, hvor der blev brugt pisk.

Der var også rejst tiltale for, at det var voldtægt, men det frifindes han for.

Han dømmes dog også for at have udnyttet sin aldersmæssige overlegenhed, ind til pigen blev 18 år. Her var det dog kun fire af rettens seks medlemmer, der fandt ham skyldig.

Underviseren blev i april 2022 frifundet for alle anklagerne ved Retten i Næstved, men anklagemyndigheden ankede byrettens dom til landsretten.

Ifølge manden selv var der tale om et frivilligt forhold. De var kærester, argumenterede hans forsvarer, Louise Sohrbeck Milthers, tidligere torsdag i retten.

Underviseren har dog erkendt at have opført sig uacceptabelt. Han oprettede fiktive profiler for to andre, som pigen så meget op til i det kunstneriske miljø og skrev beskeder med pigen.

Det brugte han ifølge anklageren til at udnytte pigen til at have sex med ham.

- Alt var nøje udtænkt, sagde specialanklager Steen Saabye i sin procedure torsdag formiddag.

- Han har alene opnået de her samlejer ved brug af grov manipulation og opdigtede beskeder.

Ifølge anklagemyndigheden lod manden hende forstå, at hvis hun ikke havde sex med ham, så ville der blive spredt rygter om hendes evner, så hun ikke kunne få en karriere inden for det kunstneriske område, som hun ønskede.

Derfor var der ifølge anklageren også tale om voldtægt, men det har landsretten - blandt andet på baggrund af mange beskeder mellem pigen og manden - altså afvist.

Manden skal betale 10.000 kroner i erstatning til pigen.

/ritzau/