Ung cyklist lagt i koma efter færdselsulykke i København

En "ung mand" ligger i koma på et hospital, efter at han fredag aften blev påkørt af en bilist, mens han kørte på cykel i København.

Det oplyser Martin Kajberg, som er vagtchef ved Københavns Politi, lørdag morgen.

Vagtchefen afviser at oplyse mandens alder.

Politiet fik anmeldelsen klokken 23.07 fredag aften, og fandt rigtigt nok den påkørte cyklist alvorligt tilskadekommen.

Han blev kørt til et hospital, hvor han var under behandling, inden han kunne lægges i koma, som han stadig var i, da Ritzau talte med politiet klokken 05.00 fredag morgen.

Der har allerede været en bilinspektør ude på stedet for at undersøge, hvordan uheldet gik til.

En bilinspektørs opgave er at undersøge alvorlige trafikulykker. Bilinspektøren kan blandt andet vurdere, hvor hurtigt der er blevet kørt, eller om der er foretaget opbremsning eller lignende.

Politiet er fredag morgen endnu ikke klart til at sige, om nogen vil blive sigtet for et forhold i forbindelse med påkørslen.

Det har heller ikke været muligt at få mandens tilstand oplyst.

/ritzau/