Ung kvinde er skyldig i at tilslutte sig Islamisk Stat

Retten i Glostrup har onsdag fundet en 23-årig kvinde skyldig i at tilslutte sig Islamisk Stat i Syrien og for at forsøge at hjælpe sin lillesøster til at gøre det samme.

Retsformand Nanna Blach sammenfattede kort rettens afgørelse, inden hun gik i gang med at læse op fra den flere sider lange afgørelse.

- Tiltalte er skyldig i overensstemmelse med anklageskriftet, lød det fra Nanna Blach.

I op mod to et halvt år har den 23-årige kvinde opholdt sig hos Islamisk Stat i Syrien. Hvad hun har lavet der, er uvist. For under sagen har hun benægtet, at hun var der.

Hun har forklaret, at hun rejste til Tyrkiet for at møde en kæreste. Hun skulle kun være der en uge, men endte med at være i Tyrkiet i fire måneder. Derefter var hun i Egypten i otte måneder og så igen i Tyrkiet i fem måneder.

Men rettens medlemmer er under sagen blevet overbevist af senioranklager Bo Bjerregaards bevisførelse om, at kvinden har været i Syrien, hvor hun har tilsluttet sig Islamisk Stat og dermed fremmet virksomheden for en terrororganisation.

Kvinden blev anholdt i juli 2020, da hun ankom til Danmark. Inden da havde hun været i de tyrkiske myndigheders varetægt, efter at hun blev anholdt i marts 2019 i Tyrkiet.

Det blev hun på baggrund af en international efterlysning, som de danske myndigheder udstedte allerede tilbage i 2017, altså året efter at kvinden forlod Danmark.

Ud over selv at være rejst til Syrien er kvinden kendt skyldig i at have forsøgt at hjælpe sin lillesøster derned også. Den plan gik dog i vasken. For da hun mødtes i lufthavnen med den gruppe, som hun skulle rejse med, manglede hun sit pas.

De øvrige medlemmer af gruppen, en kvinde og to mænd, nåede i øvrigt aldrig til Syrien, men blev anholdt i Tyrkiet. Alle blev idømt tre års fængsel, og de to mænd fik ved dommen frataget deres danske statsborgerskab og udvist.

Lillesøsteren kunne ikke udvises, da hun er dansk statsborger, og da der ikke var grundlag for at kræve hende fradømt indfødsretten.

Det samme gælder for storesøsteren, og hun risikerer derfor ikke en udvisning, når retten senere onsdag -forventeligt - udmåler en straf og afsiger dom.

Anklagemyndigheden har ved at rejse sagen som en nævningesag tilkendegivet, at straffen bør være mindst fire års fængsel.

