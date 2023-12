Ung kvinde hjalp til i stor kokainsag - straffes med 12 år

Tre hollandske mænd er onsdag fundet skyldige i at have indsmuglet et kvart ton kokain til Danmark. Afgørelsen i Københavns Byret er faldet i en sag, som adskiller sig fra mange andre store narkosager.

Den ene straffes med fængsel i 16 år, fordi han anses for at være bagmand, og to andre får fængsel i 14 år.

Også to personer med danske rødder dømmes i den omfattende sag.

Den ene er en kvinde, som bare var 19 år, da hun ifølge dommen hjalp til med at håndtere cirka 42 kilo kokain. Resultatet er fængsel i 12 år, ligesom hun mister to biler, en Renault og en Skoda.

Artiklen fortsætter under annoncen

Retten afviser hendes forsvarers udsagn om, at hun handlede under tvang og blev udnyttet.

Desuden får en dansk mand, der har ægtefælle og børn her, fængsel i 14 år. Ud over kokainforretningen - som ifølge retten angår 85 kilo - dømmes han for at ligge inde med tre pistoler.

I forbindelse med dommen har retten skønnet den fortjeneste, de involverede havde på den ulovlige trafik.

Hos den hollandske hovedmand, der er 33 år, konfiskeres fem millioner kroner i skønnet udbytte. Hans to medarbejdere tjente 2,5 millioner kroner, lyder vurderingen.

Alle fem anker til Østre Landsret. Her vil de frifindes i det omfang, de ikke har erkendt lovovertrædelser.

Sagen ligner ikke mange andre af den senere tids store narkosager, som bygger på afslørende krypteret kommunikation, eller som rejses efter langvarig aflytning og overvågning.

Artiklen fortsætter under annoncen

Den aktuelle sag begyndte hos Københavns Politi i marts 2022. Først fik ordensmagten to anonyme tip om frihedsberøvelse. Derefter kom en anmeldelse om, at en ung kvinde muligvis blev holdt fanget af nogle hollændere på Hotel Skt. Annæ.

Hun var alene i hotelværelset, da betjente nåede frem. Kort efter ankom de tre hollandske mænd i taxa til hotellet, og på deres værelse fandt politiet fire kilo kokain i sikkerhedsboksen.

Under den videre efterforskning fandt politiet to biler, der stod parkeret under Tivoli Hotel. Begge var indrettet med hemmelige rum, og desuden var der installeret en gps-tracker på bilerne.

I onsdagens dom er der fundet bevis for indsmugling af 252 kilo kokain, som er et godt stykke vej fra tiltalen. Den lød på næsten den dobbelte mængde - 450 kilo.

I øvrigt er det forbudt at offentliggøre de dømtes navne. Byretten har egentlig bestemt, at navneforbuddet skal ophæves. Men forsvarerne har appelleret afgørelsen til landsretten, og det skridt er blevet tillagt opsættende virkning.

/ritzau/