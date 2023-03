Ung kvinde kræves fængslet for drabsforsøg og kollegiebrand

En ung kvinde stilles lørdag for en dommer i sagen om branden på kollegiet Campus Djursland i Grenaa, hvor en 19-årig mand ifølge politiet blev forsøgt dræbt.

Det oplyser Østjyllands Politi lørdag.

Den 20-årige kvinde blev anholdt tirsdag aften, og onsdag besluttede en dommer i første omgang, at der kun var grundlag for at opretholde anholdelsen i tre døgn.

Derfor fremstilles hun lørdag klokken 12 igen i grundlovsforhør i Retten i Randers, da anklagemyndigheden ønsker hende varetægtsfængslet.

Men det er uvist, hvilke beviser der gør, at anklageren mener, at der er grundlag for fængsling.

I forvejen er to kvinder på 19 og 54 år samt en 25-årig mand varetægtsfængslet i sagen.

De to andre kvinder blev anholdt tirsdag, mens den 25-årige meldte sig selv onsdag aften. De tre er alle foreløbigt blevet varetægtsfængslet i fire uger.

Branden på kollegiet fandt sted tirsdag aften.

Alle fire mistænkte i sagen sigtes for i forening og efter forudgående aftale eller fælles forståelse at have brækket næsen på den 19-årige mand, hvorefter de skal have stukket ild på værelset.

Formålet var ifølge sigtelsen, at offeret skulle dø.

Så vidt kom det dog ikke, idet manden blev reddet ud af det brændende værelse. Han blev reddet ud og fløjet til Rigshospitalet til behandling for alvorlige skader.

De tre kvinder nægtede sig alle skyldige, da de blev fremstillet i retten onsdag. Den 25-årige mand har erkendt sig skyldig i vold, men nægter sigtelsen om drabsforsøg og ildspåsættelse.

