Ung kvinde udskrives efter gondolulykke i Østrig

En af de fire danskere, der i sidste uge kom til skade på en skiferie i Østrig, er på vej tilbage til Danmark.

Der er tale om en 19-årig kvinde, skriver TV Midtvest, som har talt med hendes mor, Patricia Tolstrup Lindvig.

Den 19-årige kvinde sad i en gondol sammen med sin bror, far og onkel, da den styrtede ned.

De kom alle alvorligt til skade, men den unge kvinde er kommet sig så meget, at hun mandag vil blive udskrevet, fortæller moren.

Artiklen fortsætter under annoncen

Patricia Tolstrup Lindvig fortæller til TV Midtvest, at det er håbet, at hendes søn samt onklen kan blive udskrevet i løbet af denne uge. Børnenes far vil på et senere tidspunkt komme tilbage til Danmark.

Sønnen og faren er indlagt på en intensivafdeling, fortæller Patricia Tolstrup Lindvig.

Ulykken skete tirsdag i det østrigske skisportsområde Hochoetz. Ifølge B.T. skete ulykken, i forbindelse med at et træ væltede og ramte gondolen.

/ritzau/