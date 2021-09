Ung kvindelig spritbilist påkører patruljevogn i Ribe

En 24-årig kvinde er blevet anholdt, efter at hun fredag aften i beruset tilstand påkørte en patruljevogn i Ribe.

Det oplyser vagtchefen ved Syd- og Sønderjyllands Politi natten til lørdag.

Episoden fandt sted klokken 22.13 på Koldingvej i den sønderjyske by, da de to betjente i patruljevognen var ude for at tage sig af et andet færdselsuheld.

- De holder med udrykningen tændt, men bliver så påkørt bagfra af en spritbilist, siger vagtchefen.

Han tilføjer, at ingen er kommet til skade ved ulykken, og at den 24-årige kvinde er blevet anholdt.

Hun har også fået taget en blodprøve for at fastslå, hvad hendes promille har været på ulykkestidspunktet.

Den 24-årige kvinde kan også forvente at blive sigtet for spirituskørsel.

/ritzau/