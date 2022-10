Ung mand blev ramt af strejfskud i hovedet

En episode i en landejendom ved Mullerup på Vestsjælland var et forsøg på manddrab, mener politiet.

En mand fra Kalundborg blev strejfet af et projektil, da en pistol blev affyret på en landejendom i Mullerup sidst på aftenen søndag.

Det oplyser politiet om sagen, som mandag har ført til et retsmøde i Holbæk.

Her har en dommer besluttet at varetægtsfængsle to mænd fra Vestsjælland frem til 8. november.

Politiet sigter dem begge for at ville dræbe den 24-årige mand, der fik et strejfsår på siden af hovedet.

Artiklen fortsætter under annoncen

Begge mænd, der er henholdsvis 27 og 35 år, nægter sig skyldige, oplyser Midt- og Vestsjællands Politi i et opslag på Twitter.

Tidligere mandag har politiet oplyst, at pistolen blev affyret "som følge af en uoverensstemmelse mellem to grupper af personer på stedet".

Politiet har ikke fortalt noget nærmere om uenigheden eller om antallet af personer, som opholdt sig på stedet.

I løbet af natten til mandag gennemførte politiet tekniske undersøgelser, ligesom der skete ransagning.

/ritzau/